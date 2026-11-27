छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही, सरकारी स्कूल की किताबें और संपत्ति कबाड़ में बेचने का आरोप, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
खैरागढ़ के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है. कुल 19 हजार के सामान को कबाड़ में बेचा गया है. साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 5:24 PM IST
खैरागढ़: जिले में सरकारी स्कूल की संपत्ति और पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ में बेचने का गंभीर मामला सामने आया है. यह पूरी घटना गंडई-पंडरिया क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंडरवानी की है. यहां स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) को जानकारी दिए बैगर स्कूल की संपत्ति को कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है.
24 नवंबर की घटना
बताया जा रहा है कि पहली खेप में करीब 19 हजार रुपये का सामान कबाड़ी द्वारा ले जाया गया है. जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती के अवकाश के दिन स्कूल परिसर में कबाड़ी वाहन बुलाया गया था. आरोप है कि इस दौरान लोहे की कुर्सियों को कटर मशीन से काटकर कबाड़ बनाया जा रहा था. वहीं, स्कूल में रखी पाठ्यपुस्तकों को भी कबाड़ में बेचने की तैयारी की गई. इसकी जानकारी मिलने पर एसएमडीसी अध्यक्ष प्रवीण साहू, सरपंच, उपसरपंच सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई.
एसएमडीसी अध्यक्ष प्रवीण साहू का आरोप है कि उपयोगी पाठ्यपुस्तकों की जिल्द फाड़कर उन पर लगी स्कूल की मुहर को रंग से ढंकने का प्रयास किया गया, ताकि किताबों की पहचान छिपाई जा सके. बताया जा रहा है कि कबाड़ी संचालक ने पहली खेप में करीब 19 हजार रुपये का सामान ले जाने की बात स्वीकार की है. मामले से संबंधित वीडियो क्लिपिंग भी सुरक्षित होने का दावा किया गया है.
किताबें कबाड़ में बेचना गंभीर मामला : डीईओ
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र देवांगन ने कहा कि शाला विकास समिति के अध्यक्ष और कुछ ग्रामीणों ने कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी. शिकायत में बताया गया कि कबाड़ में बेची गई पुस्तकें सत्र 2026-27 की पाठ्यपुस्तकें हैं.
पाठ्यपुस्तकों को किसी भी सूरत में कबाड़ में बेचने का कोई प्रावधान नहीं है. यदि ऐसा किया गया है तो यह बेहद गंभीर मामला है. स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच में किताबों की जिल्द फाड़ने, उन पर रंग पोतने और कुर्सियों को कटर से काटने की गतिविधियां सामने आई है- उपेंद्र कुमार देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी
डीईओ ने कहा कि शिकायत मिलते ही हमने सहायक संचालक मनोहर चंदेल को जांच के लिए स्कूल भेजा. उन्होंने बताया कि सहायक संचालक सुबह पौने 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान विद्यार्थियों से जानकारी लेने के साथ संबंधित कक्ष का निरीक्षण भी किया गया. स्कूल में गड़बड़ी सामने आई है. इस पर कार्रवाई होगी.