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छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही, सरकारी स्कूल की किताबें और संपत्ति कबाड़ में बेचने का आरोप, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

खैरागढ़ के स्कूल में लापरवाही का खुलासा ( ETV BHARAT )

खैरागढ़: जिले में सरकारी स्कूल की संपत्ति और पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ में बेचने का गंभीर मामला सामने आया है. यह पूरी घटना गंडई-पंडरिया क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंडरवानी की है. यहां स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) को जानकारी दिए बैगर स्कूल की संपत्ति को कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है.

24 नवंबर की घटना बताया जा रहा है कि पहली खेप में करीब 19 हजार रुपये का सामान कबाड़ी द्वारा ले जाया गया है. जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती के अवकाश के दिन स्कूल परिसर में कबाड़ी वाहन बुलाया गया था. आरोप है कि इस दौरान लोहे की कुर्सियों को कटर मशीन से काटकर कबाड़ बनाया जा रहा था. वहीं, स्कूल में रखी पाठ्यपुस्तकों को भी कबाड़ में बेचने की तैयारी की गई. इसकी जानकारी मिलने पर एसएमडीसी अध्यक्ष प्रवीण साहू, सरपंच, उपसरपंच सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई.