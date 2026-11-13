ETV Bharat / state

विवादों में फंसी खैरागढ़ एडवर्ड पार्क की जमीन, मकान बनाकर फंसे खरीदार, विक्रेता से रकम लौटाने की मांग

विवादों में फंसी खैरागढ़ एडवर्ड पार्क की जमीन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़ : एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. जमीन पर मकान बनाकर रह रहे खरीदार ओमप्रकाश झा ने अपने अधिकारों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, जमीन विक्रेता ऋचा जैन के पति अजय जैन ने भी अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रेस वार्ता करके लगाए आरोप