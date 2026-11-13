विवादों में फंसी खैरागढ़ एडवर्ड पार्क की जमीन, मकान बनाकर फंसे खरीदार, विक्रेता से रकम लौटाने की मांग
खैरागढ़ एडवर्ड पार्क की जमीन विवादों में घिर गई है.जिसके बाद अब खरीदार जमीन लेकर परेशान हो रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 6:12 PM IST
खैरागढ़ : एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. जमीन पर मकान बनाकर रह रहे खरीदार ओमप्रकाश झा ने अपने अधिकारों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, जमीन विक्रेता ऋचा जैन के पति अजय जैन ने भी अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है.
प्रेस वार्ता करके लगाए आरोप
जिला पत्रकार संघ भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में ओमप्रकाश झा ने जमीन की खरीदी-बिक्री से लेकर नामांतरण, रजिस्ट्री और भवन निर्माण की अनुमति देने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिन में समाधान नहीं मिलने पर SP से शिकायत कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे.
पुश्तैनी संपत्ति बेचकर खरीदी जमीन
ओमप्रकाश झा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी निहारिका झा के नाम पर 1200 वर्गफीट जमीन खरीदी थी. इसके बाद जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर वहां मकान का निर्माण कराया. जमीन की खरीदी के दौरान खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे.मकान बनने के बाद बिजली कनेक्शन भी मिल गया. लेकिन अब एडवर्ड पार्क की जमीन को लेकर अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि से जुड़े निष्कर्ष सामने आने के बाद उनका पूरा निवेश विवादों में घिर गया है.
सरकारी दस्तावेज जारी हुए तो खरीदार की क्या गलती?
ओमप्रकाश झा ने सवाल उठाया कि यदि जमीन शासकीय थी या वहां निर्माण प्रतिबंधित था तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल कैसे जारी की? नामांतरण किस आधार पर हुआ? रजिस्ट्री और नगर पालिका ने भवन निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी?
आम नागरिक सरकारी दस्तावेजों और विभागीय अनुमतियों पर भरोसा करके अपनी जीवनभर की कमाई निवेश करता है. ऐसे में बाद में उसी जमीन को विवादित बताकर खरीदार को संकट में डालना उचित नहीं है.मैंने तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ और रजिस्ट्रार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग की- ओमप्रकाश झा, जमीन क्रेता
जमीन विक्रेता अजय जैन का पलटवार
दूसरी ओर, जमीन विक्रेता ऋचा जैन के पति अजय जैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी ऋचा जैन के नाम पर जमीन खरीदी थी. बाद में आर्थिक जरूरत पड़ने पर उन्होंने यह जमीन निहारिका झा, पति ओमप्रकाश झा को बेची. अजय जैन के मुताबिक, जमीन खरीदने और बेचने के दौरान उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि भविष्य में इसे अवैध या विवादित बताया जाएगा.
जमीन खरीदते समय राजस्व निरीक्षक (आरआई) ने जमीन का नजरी नक्शा बनाकर दिया गया था. उसी के आधार पर रजिस्ट्री कराई थी. जब जमीन बेची तो खरीदार निहारिका झा ने भी उसी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री कराई. पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक दस्तावेजों और राजस्व निरीक्षक के उपलब्ध कराए गए नक्शे के आधार पर हुई थी. ऐसे में इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.गलती प्रशासन की है, न कि मेरी -अजय जैन,जमीन विक्रेता
15 दिन का अल्टीमेटम, रकम लौटाने पर जमीन छोड़ने को तैयार
ओमप्रकाश झा ने प्रशासन के सामने दो विकल्प रखे हैं. पहला, उनके 1200 वर्गफीट के भूखंड और उस पर बने मकान को विवादित भूमि के दायरे से अलग किया जाए. दूसरा, यदि ऐसा संभव नहीं है तो जमीन की खरीदी से लेकर मकान निर्माण तक हुए पूरे खर्च की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए. यदि विक्रेता जमीन की कीमत और मकान निर्माण में लगी पूरी राशि वापस कर देते हैं तो वे जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार हैं. इसके लिए विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी है.
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
झा ने कहा कि निर्धारित 15 दिन की अवधि में समाधान नहीं निकलता है तो वे पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर धोखाधड़ी सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे. साथ ही जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, रजिस्ट्री और भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ और रजिस्ट्रार की भूमिका की जांच कराने की मांग भी करेंगे.
22 भूखंडों की बिक्री, अन्य खरीदारों की चिंता भी बढ़ी
झा ने बताया कि विवादित जमीन को कथित तौर पर 22 भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया है. ऐसे में केवल उनका ही नहीं, बल्कि अन्य खरीदारों का निवेश भी सवालों के घेरे में है. दूसरे खरीदार भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग खुलकर सामने आकर कानूनी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं हैं. हालांकि, झा ने स्वीकार किया कि उनके पास फिलहाल जांच समिति के अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है.वे उपलब्ध जानकारी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं.प्रशासन से जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक कर प्रत्येक भूखंड की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
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