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72 नक्सली हमलों का दर्द झेल चुका खैरागढ़ अब नक्सल मुक्त, लेकिन विकास की राह अब भी अधूरी

72 नक्सली हमलों का दर्द झेल चुका खैरागढ़ अब नक्सल मुक्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़ अब नक्सल मुक्त, लेकिन विकास की राह अब भी अधूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खैरागढ़ छुईखदान गंडई: ये जिला एक ऐसा इलाका है जिसने बीते ढाई से तीन दशकों तक नक्सलियों की हिंसा दहशत और विकास के ठहराव को करीब से देखा है. आज यह जिला भले ही नक्सल मुक्त घोषित हो चुका हो लेकिन यहां के गांवों में अब भी विकास की असली तस्वीर अधूरी नजर आती है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 2026 तक इस जिले में कुल 72 नक्सली घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं में हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट विस्फोटक डंप आगजनी लूट और डकैती जैसी गंभीर वारदातें शामिल हैं.

इन 72 घटनाओं के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई दर्दनाक कहानियां भी जुड़ी हैं. साल 2003 में गातापार थाना क्षेत्र के चंगुदा घाटी कुकरापाट मंदिर के पास मोड़ पर हुए नक्सली हमले में प्रधान आरक्षक मधुशंकर बोराडे शहीद हो गए जबकि आरक्षक राजेंद्र चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हुए. इसके बाद भी नक्सली हमलों का सिलसिला जारी रहा.

2015 में सहायक उप निरीक्षक संतराम सोनी घायल हुए.

2016 में फॉरेस्ट बैरियर के पास आरक्षक सुमन और शंकर मांडवी घायल हुए.

2017 में ग्राम भावे के जंगल में हुए हमले में सहायक आरक्षक सुखूराम तुलावी शहीद हुए जबकि आसूराम टेकाम घायल हुए.

2017 में ही एक और बड़े हमले में उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा और आरक्षक कृष्णलाल साहू भी शहीद हुए.

इन घटनाओं ने साफ कर दिया था कि यह इलाका नक्सलियों के लिए एक सक्रिय क्षेत्र बन चुका था.

72 नक्सली हमलों का दर्द झेल चुका खैरागढ़, कई जवान शहीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रणनीति बदली नक्सल नेटवर्क टूटा

समय के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली. लगातार अभियान और सरकार की सरेंडर नीति के चलते नक्सली संगठन कमजोर पड़ने लगा. खैरागढ़ जिले में तीन बड़ी आत्मसमर्पण की घटनाएं हुईं जिन्होंने नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया.

17 लाख की इनामी नक्सली कमला सोड़ी ने आत्मसमर्पण किया.

इसके बाद 20 लाख के इनामी नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना और रोनी ने भी हथियार डाल दिए.

सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 45 लाख के इनामी नेटवर्क MCC जोन से जुड़े 12 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया.

12 नक्सलियों ने 10 हथियार भी जमा किए. इस आत्मसमर्पण में रामधेर मज्जी के साथ 8 लाख और 5 लाख के कई नक्सली शामिल हैं.

इन बड़े आत्मसमर्पण के बाद मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जुड़ा नक्सली नेटवर्क लगभग समाप्त हो गया.

इसके बाद खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया.

रणनीति बदली नक्सल नेटवर्क टूटा, कई नक्सिलयों ने किया सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल मुक्त लेकिन क्या विकास पहुंचा

नक्सल मुक्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास गांवों तक पहुंच पाया है. जमीनी हकीकत यह है कि जिले के कई अंतिम छोर के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं. ग्वालगुंडी समुंदानी कटेमा आमाटोला जैसे गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है. ग्रामीण आज भी सोलर के सहारे जीवन जी रहे हैं.

जिले में और कई समस्याएं

पानी की समस्या गर्मियों में और बढ़ जाती है. कई गांवों में नल जल योजना अधूरी है और हैंडपंप ही एकमात्र सहारा है.

सड़क की स्थिति भी पूरी तरह ठीक नहीं है. मुख्य मार्गों पर सुधार हुआ है लेकिन अंदरूनी गांवों तक अब भी कच्ची सड़कें ही हैं.

रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

नक्सल प्रभाव के कारण इन इलाकों में विकास कार्य नहीं हो पाए थे लेकिन अब तेजी से बिजली पानी और सड़क जैसी सुविधाएं अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है.- प्रेम कुमार पटेल, जिला सीईओ

खैरागढ़ की तस्वीर अब बदल रही है. जहां कभी 72 नक्सली हमलों की दहशत थी वहां अब शांति और विकास की उम्मीद है. लेकिन असली जीत तब होगी जब हर गांव तक बिजली पानी और सड़क पहुंचेगी. नक्सल मुक्त होना एक पड़ाव है मंजिल अभी विकास है.