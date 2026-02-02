ETV Bharat / state

खैरागढ़ में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा

खैरागढ़ में चाकूबाजी के आरोपियों को लोगों ने पकड़कर खूब पीटा. भीड़ के न्याय और कानून व्यवस्था की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं.

khairagarh Crime Mob Justice
खैरागढ़ में चाकूबाजी के आरोपियों को लोगों ने पकड़कर खूब पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरागढ़: जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया. यह मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपियों के साथ ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार ग्राम अछोली निवासी चंद्रकुमार जंघेल और ग्राम पेंड्रावन निवासी यशवंत वर्मा मोटरसाइकिल से ग्राम कोटरा पहुंचे. दोनों ने पुरानी दुश्मनी के चलते ग्राम कोटरा निवासी धुरूराम जंघेल के घर जाकर उस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया. हमले में धुरूराम जंघेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खैरागढ़ में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, ग्रामीणों ने पकड़े आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भागते समय ग्रामीणों ने पकड़ा, तनाव का माहौल

घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो वायरल होते ही इलाके में आक्रोश और चर्चा का माहौल बन गया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही छुईखदान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की. हालांकि वायरल वीडियो ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेना कितना सही है और ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था की भूमिका क्या होनी चाहिए.

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि कुछ वर्ष पहले उनके परिवार के साथ मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित की पत्नी श्रीमती सकुन बाई जंघेल की रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 33/2026 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

हथियार और बाइक जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रकुमार जंघेल (20 वर्ष), यशवंत वर्मा (23 वर्ष) शामिल हैं. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें उप जेल सलोनी भेज दिया गया.

खैरागढ़ जिले के छिंदारी में मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, परिंदे ईको पर्यटक केंद्र में संरक्षण का संकल्प
UCG के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का खैरागढ़ में विरोध प्रदर्शन
नए नाम से जाना जाएगा खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, राज्यपाल ने की घोषणा

TAGGED:

FAMILY DISPUTE ATTACK
LAW AND ORDER ISSUE
पुरानी रंजिश में चाकूबाजी
भीड़ ने पीटा
KHAIRAGARH CRIME MOB JUSTICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.