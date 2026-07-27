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खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 662 डॉग बाइट और 49 स्नेक बाइट के मामले, चार महीने के आंकड़ों ने चौंकाया

छुईखदान में अप्रैल से जुलाई में 381 डॉग बाइट 31 स्नेक बाइट खैरागढ़ में जून तक 281 डॉग बाइट 18 सांप काटने के मामले आए

KHAIRAGARH CHHUIKHADAN GANDAI
खैरागढ़ छुईखदान गंडई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 10:08 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
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खैरागढ़ छुईखदान गंडई: केसीजी जिले में आवारा कुत्तों के आतंक और सांप काटने के मामले अब गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे है. महज चार महीनों में जिले के दो प्रमुख ब्लॉकों खैरागढ़ और छुईखदान में डॉग बाइट के 662 और स्नेक बाइट के 49 मामले दर्ज हुए हैं. औसतन हर दिन कई लोग कुत्तों या सांप के काटने का शिकार हो रहे हैं. लगातार बढ़ते ये आंकड़े न सिर्फ लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, बल्कि नगर निकायों और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.

खैरागढ़ स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़े

  • बीएमओ विवेक बिसेन ने बताया कि खैरागढ़ ब्लॉक में जून तक 281 डॉग बाइट और 18 स्नेक बाइट के मरीज अस्पताल पहुंचे.
  • बीएमओ डॉ. मनीष बघेल ने बताया कि छुईखदान ब्लॉक में अप्रैल से जुलाई के बीच 381 डॉग बाइट और 31 स्नेक बाइट के मामले सामने आए हैं.

बारिश के दिनों में बढ़ जाते हैं कुत्ते और सांप काटने की घटनाएं

बरसात के मौसम में जहां सांपों के निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, वहीं आवारा कुत्तों की संख्या और उनकी आक्रामकता भी लोगों के लिए खतरा बन रही है. सबसे ज्यादा जोखिम बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-शाम पैदल आने-जाने वाले लोगों को है.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई में डॉग बाइट और स्नेक बाइट के मामले बढ़े (ETV Bharat Chhattisgarh)

झाड़ फूंक नहीं, अस्पताल जाने की अपील

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष बघेल ने स्पष्ट कहा कि सांप काटने की स्थिति में किसी भी प्रकार के झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या घरेलू उपचार के भरोसे नहीं रहना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी घटना होते ही तुरंत नजदीकी शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां एंटी स्नेक वेनम (ASV) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. डॉ. बघेल ने कहा कि सांप काटने पर 45 मिनट के अंदर इलाज कराना जरूरी है. इसलिए देरी ना करे.

वहीं कुत्ते काटने के मामले में डॉक्टर बघेल ने बताया कि बारिश के दिनों में कुत्तों से बचकर रहे, यदि कोई कुत्ता काट भी लेता है तो तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचे. शासकीय अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन (ARV) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बीएमओ ने अपील की कि समय पर इलाज मिलने से रेबीज और सांप के जहर से होने वाले गंभीर खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है.

लोगों की शासन प्रशासन से अपील

लगातार बढ़ते डॉग बाइट के मामलों ने स्थानीय निकायों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं.

हमारे क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है. आसपास के ग्रामीण इस समस्या को झेल रहे हैं. कुत्ते मुझे भी काटने दौड़े थे लेकिन मैंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. शासन प्रशासन इस पर ध्यान दें- शैलेंद्र यादव, स्थानीय

स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से अपील है कि कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि बढ़ते हमलों पर रोक लग सके. कई अभिभावकों ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.

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Last Updated : July 27, 2026 at 10:24 AM IST

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