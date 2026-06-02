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खैरागढ़ बाईपास रोड का निर्माण बरसों से अधूरा, हादसों का खतरा बरकरार, लोगों को हो रही परेशानी

खैरागढ़ में बीते 12 साल से बाईपास रोड का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

Construction of Bypass Road in Khairagarh Remains Incomplete
खैरागढ़ में बाईपास रोड का निर्माण अधूरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 3:17 PM IST

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खैरागढ़: छत्तीसगढ़ का वनांचल जिला खैरागढ़ कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है. जिला बनने के बाद लोगों को यहां की समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी थी. उसके बावजूद आज भी यह बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है. करीब 12 वर्ष पहले शुरू हुआ बाईपास निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है. नतीजा यह है कि बड़े और भारी वाहन अब भी शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है.

बाईपास सड़क का निर्माण अधूरा

खैरागढ़ को जिला बने तीन वर्ष बीत चुके हैं. जिला मुख्यालय बनने के बाद कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय समेत कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है. शहर की पहचान माने जाने वाले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और नागरिक पहुंचते हैं. इसके बावजूद शहर को भारी वाहनों के दबाव से राहत दिलाने वाला बाईपास अब तक अधूरा पड़ा है.

खैरागढ़ में सड़क की समस्या (ETV BHARAT)

शहर के बीच से गुजरते हैं हेवी वाहन

हालात यह है कि डोंगरगढ़ से कवर्धा, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन तथा राजनांदगांव से खैरागढ़ जाने वाले वाहन शहर के बीचों बीच से गुजरते हैं. इससे मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.

बाईपास निर्माण में राजनीति हावी

यातायात पुलिस समय-समय पर नियमों के पालन को लेकर अभियान चलाती है और चालानी कार्रवाई भी करती है, लेकिन नागरिकों का मानना है कि केवल अभियान चलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. जब तक भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक शहर को जाम और दुर्घटनाओं से राहत मिलना मुश्किल है.बाईपास निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है. भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर परियोजना में देरी का आरोप लगा रही हैं. वर्षों से अधूरे पड़े बाईपास का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.

बाईपास का काम वर्षों से चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया है. भारी वाहन शहर के अंदर से गुजरते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. शासन को जल्द बाईपास पूरा कराना चाहिए- आकिब बेग, स्थानीय नागरिक

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद खैरागढ़ की यातायात व्यवस्था लगातार दबाव में है. अगर जल्द बाईपास का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर हो सकती है. लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस बाईपास का निर्माण समय रहते पूरा करा लिया जाए.

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