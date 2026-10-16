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महासमुंद में खैर तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़, लकड़ी समेत नकदी जब्त, कई राज्यों में गिरफ्तारी की कार्रवाई

महासमुंद : खैर लकड़ी की अवैध तस्करी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कारोबार को वैध दिखाने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सहित अलग-अलग राज्यों में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी से अर्जित 1 करोड़ 70 लाख रुपये की नकदी जब्त की है.

वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक फर्म के गोदाम से करीब 15 टन अवैध खैर लकड़ी बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक, इस प्रकरण में अब तक ओडिशा, मध्यप्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर कुल 70 टन खैर लकड़ी जब्त की जा चुकी है. इस कार्रवाई में मामले के एक अन्य आरोपी और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ‘शिव ट्रेडर्स’ के संचालक सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लेकर आई है. अब उसे न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

खैर तस्करी सिंडिकेट पर शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंची पुलिस

वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर खैर लकड़ी के अवैध परिवहन में इस्तेमाल की गई एनटीपीएस (NTPS) एनओसी में कथित कूटरचना और धोखाधड़ी के मामले में 9 जुलाई 2026 को थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026 दर्ज किया गया था.प्रकरण में 23 हजार 350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान फर्जी एनओसी, बिलिंग और अन्य दस्तावेजों के जरिए लकड़ी के कारोबार को वैध दिखाने की आशंका सामने आई. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ऐसे नेटवर्क के संकेत मिले, जिसके जरिए कथित तौर पर फर्जी बिल तैयार कर खैर लकड़ी के कारोबार को वैध दर्शाया जा रहा था.इसके बाद महासमुंद पुलिस की विशेष टीम ने अलग-अलग राज्यों में आरोपियों और उनसे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया.

महासमुंद में खैर तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





हिमाचल प्रदेश में दबिश, 1.70 करोड़ रुपये नकद जब्त



हिमाचल प्रदेश में उन ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जहां से आरोपी मनीष अग्रवाल को कथित तौर पर अवैध खैर लकड़ी के निपटान और खपाने में सहायता मिल रही थी. इस कार्रवाई के दौरान मनीष अग्रवाल और संजय छाबड़िया से संबंधित तस्करी से अर्जित बताई जा रही 1 करोड़ 70 लाख रुपये की नकदी बरामद कर जब्त की गई.

पुलिस ने 1.70 करोड़ नकदी जब्त की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरुग्राम के गोदाम से 15 टन खैर लकड़ी बरामद

महासमुंद पुलिस की टीम ने 10 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी तहसील अंतर्गत ग्राम बहोड़ा कलां स्थित ‘श्री बालाजी ट्रेडिंग’ के गोदाम में दबिश दी. यह फर्म आरोपी मनीष अग्रवाल से जुड़ा है. तलाशी के दौरान गोदाम से करीब 15 टन खैर लकड़ी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अलग-अलग राज्यों में अब तक कुल 70 टन अवैध खैर लकड़ी जब्त की जा चुकी है.