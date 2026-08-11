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रेलवे ट्रैक पर मिला यूनिफॉर्म और बैग, दानापुर में छात्रा को गायब करने वाला कौन?

खगौल केवी छात्रा स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची. रेलवे ट्रैक के पास बच्ची का बैग और ड्रेस मिला. रिपोर्ट: राजेश कुमार

student missing in Patna
पटना में छात्रा लापता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 9:21 AM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में केन्द्रीय विद्यालय की एक छात्रा के लापता होने से हड़कंप मच गया है. छात्रा का बैग और स्कूल यूनिफॉर्म रेलवे ट्रैक के पास मिलने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका है. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने देर रात दानापुर-बिहटा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आगजनी की. हालांकि पुलिस की टीम छात्रा की तलाश में जुट गई हैं.

दानापुर में छात्रा को गायब करने वाला कौन? : पुलिस ने छात्रा के चाचा से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि, छात्रा के पिता रेलवे में कार्यरत हैं. परिवार दानापुर खगौल रेलवे कॉलोनी में रहता है. छात्रा खगौल केन्द्रीय विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है. सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद करीब 1:40 बजे घर के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची.

student missing in Patna
सोमवार की शाम पटना में अगजनी कर प्रदर्शन (ETV Bharat)

स्कूल से घर के लिए निकलीं, कहां गायब हो गई? : छात्रा के चाचा ने बताया कि, जब काफी देर तक घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. परिजन बच्ची के स्कूल पहुंचे और पूछताछ की. लेकिन स्कूल की ओर से बताया गया कि छात्रा छुट्टी के बाद स्कूल से समय पर निकल चुकी थी.

रेलवे ट्रैक पर मिले यूनिफॉर्म और बैग : इसके बाद परिजनों ने शाम चार बजे थाने में लिखित आवेदन देकर छात्रा के लापता होने की सूचना दी. इस बीच, सरारी गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर छात्रा का स्कूल बैग और ड्रेस मिलने की सूचना से परिजनों की चिंता बढ़ गई.

"घर से स्कूल की दूरी 500 मीटर है. 1:30 बजे छुट्टी हुई, लेकिन वह 2 बजे तक घर नहीं आयी. स्कूल गए तो पता करने पर वहां नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी. थोड़ी दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास ड्रेस और बैग मिला. शाम 4 बजे पुलिस को सूचना दिए, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला है." -छात्रा के चाचा

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सोमवार की शाम पटना में प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रा गायब, परिजनों का हंगामा? : पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शन के कारण सरारी-बिहटा मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस बीच, जाम और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. खगौल और शाहपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जाम हटाया.

दानापुर एएसपी अजीत कुमार (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस?: दानापुर एएसपी अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस छात्रा की तलाश और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. परिजनों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा स्कूल से निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची. रेलवे ट्रैक पर ड्रेस और बैग मिले हैं. सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें छात्रा अपनी सहेली के साथ जाती हुई दिख रही है. इस खबर के बाद पुलिस की डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

''छात्रा की तलाश एवं घटना से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है. साथ ही, डॉग स्क्वाड टीम की सहायता से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस द्वारा उपलब्ध सभी तकनीकी एवं वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करते हुए छात्रा की सुरक्षित तलाश एवं घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.'' - अजीत कुमार, एएसपी, दानापुर

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