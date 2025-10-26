ETV Bharat / state

हांगकांग से छठ करने पहुंची खगड़िया की बहू शिवानी,घरवालों के साथ लोगों का जीता दिल

खगड़िया के अगुआनी गांव शिवानी सिंह ने बतायी छठ पूजा की महिमा.हांगकांग से पहुंची,मंजूषा कला के साथ बने सूप दीपक से करेंगी पूजा

जिले में छठ पूजा पर चर्चा का पर्याय बनी है शिवानी
जिले में छठ पूजा पर चर्चा का पर्याय बनी है शिवानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 11:09 AM IST

5 Min Read
खगड़िया: लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय-खाय के साथ शनिवार से शुरू हो गया है. सूर्य उपासना के इस पावन पर्व को लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों में भी भारी उत्साह देखने को मिलता है. जिसकी बानगी खगड़िया में भी देखने को मिल रही है जहां हांगकांग से आयी एक बहू ने अपनी अटूट आस्था, परंपरा और कला प्रेम से सबका दिल जीत लिया है.

खगड़िया के अगुआनी गांव में छठ पूजा की चर्चा : खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुआनी पंचायत के अगुआनी गांव निवासी शिवानी सिंह, जो वर्तमान में हांगकांग में अपने पति प्रवीण कुमार सिंह (सॉफ्टवेयर इंजीनियर) के साथ रहती हैं, इस बार भी अपने गांव पहुंची हैं ताकि छठ व्रत को पूरे विधि-विधान से संपन्न कर सकें

शिवानी ने कब से की छठ पूजा करने की शुरुआत : शिवानी सिंह बताती हैं कि वर्ष 2022 में उनकी सास रूपा सिंह (68) ने स्वास्थ्य कारणों से छठ करने से विराम ले लिया था. उसी वर्ष उन्होंने अपने परिवार में चली आ रही छठ पूजा की विरासत अपनी बहू शिवानी को सौंपी थी. तब से ही शिवानी हर साल विदेश से अपने खगड़िया स्थित अगुआनी गांव आकर अपने ससुराल में छठ पर्व करती हैं.

छठ करने पहुंची खगड़िया की बहू शिवानी (ETV Bharat)

मंजूषा कला की झलक दिखेगी शिवानी की पूजा में : इस वर्ष शिवानी ने छठ पूजा को एक नया आयाम देने की ठानी है. वे बिहार की पारंपरिक मंजूषा कला को छठ की पूजा सामग्री में शामिल कर रही हैं. घाट की सजावट से लेकर अर्घ्यदान तक, सब कुछ मंजूषा कला की झलक से सजा रहेगा. उन्होंने मंजूषा कला से सजे सूप और दीपक का विशेष ऑर्डर भागलपुर से कराया है. यह सूप मंजूषा कलाकार सुमना द्वारा तैयार किया गया है.

छठ सिर्फ आस्था नहीं संस्कृति और कला का संगम : शिवानी का कहना है “छठ सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, यह हमारी संस्कृति और कला का संगम है. मैं चाहती हूं कि मंजूषा कला जैसी लोककला को विश्व स्तर पर पहचान मिले. इसीलिए इस बार मैंने सूप और दीपक मंजूषा कला में बनवाए हैं. इसे मेरी ननद चांदनी ने भागलपुर से मंगवाने में मदद की.

हांगकांग से छठ करने पहुंची खगड़िया की बहू शिवानी
हांगकांग से छठ करने पहुंची खगड़िया की बहू शिवानी (ETV Bharat)
जिले में छठ पूजा पर चर्चा का पर्याय बनी है शिवानी : गांव की महिलाएं शिवानी पर गर्व महसूस कर रही हैं. उनका कहना है कि “विदेश में रहकर भी जो अपनी मिट्टी, परंपरा और संस्कृति से जुड़ी रहे, वही सच्ची भारतीय बहू कहलाती है. शिवानी ने न केवल परिवार की परंपरा को निभाया, बल्कि बिहार की कला और संस्कृति को भी सम्मान दिया है.

ईटीवी से बातचीत में शिवानी ने कहा : शिवानी पिछले 19 वर्षों से हांगकांग में रह रही हैं, लेकिन जब से उन्हें छठ की जिम्मेदारी मिली है, तब से वे हर वर्ष अपने गांव लौटकर परिवार की परंपरा निभाती हैं.छठ पूजा बिहार का महापर्व है यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग बरसों से मनाते आ रहे हैं परिवार के सभी लोग एक जगह जुट कर तैयारी के साथ छठ पर्व मनाते हैं

शिवानी ने घरवालों के साथ लोगों का जीता दिल
शिवानी ने घरवालों के साथ लोगों का जीता दिल (ETV Bharat)
विदेश में रहकर छठ पर्व बिहार आकर क्यों : शिवानी सिंह ने कहा कि हम लोग छठ पर्व हांगकांग में रहकर भी मना सकते थे लेकिन बिहार का यह महापर्व है और बिहार में आकर इसे मनाने का एक अलग ही ऐहसास है इस मौके पर हमारे परिवार के सभी सदस्य यहां पर आते हैं मिलना जुलना होता है.

बिहार के मिट्टी से लगाव को भी नहीं भुलाया जा सकता मैं 3 वर्षों से छत पर छठ की पूजा कर रही हूं. इससे पहले मेरी सास छठ पूजा करती थी उन्होंने 35 वर्षों तक पूजा की उसके बाद मैंने छठ पूजा की विरासत संभाली.अब मां की उम्र अधिक हो गई थी इसको लेकर वह थक जाती थी और घर में जो सबसे बड़ा होता है उसे ही यह पर्व करना होता है जिसको ध्यान में रखकर मैंने छठ पूजा की विरासत उनसे ले ली और अब इस पूजा को मैं कर रही हूं

ईटीवी का सवाल : बिहार से बाहर रहकर भी बहुत सारे लोग छठ पूजा मनाते हैं लेकिन आप विदेश से भी बिहारआ जाती है और यहां पर छठ पर्व मनाती है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी

शिवानी सिंह का जवाब : शिवानी सिंह ने बताया ठीक है जो लोग बाहर छठ पर्व मनाते हैं अच्छी बात है वहां भी आस्था है लेकिन छठ पूजा बिहार का महापर्व है मेरा आग्रह है कि बिहार आकर ही इस पर्व को मनाया जाय ताकि यह जीवंत रहे आधुनिकरण के दौड़ में इसके भाव और रिवाज लोप न हो जाए. इसलिए हमें बिहार आकर ही इस पर्व को मनाना चाहिए.

शिवानी सिंह की सास रूपा सिंह ने कहा: जब मुझे किसी और को छठ पूजा की जिम्मेदारी देनी थी तो मैं चिंता में थी लेकिन मेरी बहु बहुत अच्छे तरीके से इस पर्व को निभा रही हैं. मेरे मन में था कि मैं बहू को बताऊं कि मैंने 35 वर्षों तक छठ पूजा किया है अब मैं नहीं कर पा रही हूं लेकिन मुझे इसकी जरूरती नहीं पड़ी मेरी बहू ने खुद ही छठ पूजा करने को लेकर अपनी इच्छा जतायी और खुद से आगे आयी और मेरी बहू ने इसे अच्छी तरह से निभाया है.

