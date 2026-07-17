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स्कूल जाने का बहाना,झील घूमने का प्लान...गहरे पानी में समा गया स्टेशन मास्टर का इकलौता बेटा

मुंगेर: जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हवेली खड़गपुर झील में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. खगड़िया जिले से पांच दोस्तों के साथ घूमने आए 15 वर्षीय छात्र की झील के गहरे कुंड में डूबने से मौत हो गई.

मुंगेर में छात्र की मौत: सबसे मार्मिक बात यह रही कि घटना से पहले स्थानीय लोगों ने किशोरों को गहरे पानी में उतरने से मना किया था, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करना एक छात्र के लिए जानलेवा साबित हुआ. मृतक खगड़िया रेलवे स्टेशन पर पदस्थापित स्टेशन मास्टर लक्ष्मीकांत निराला का इकलौता पुत्र था. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया.

मुंगेर में छात्र की मौत (ETV Bharat)

स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे पांचों: प्राप्त जानकारी के अनुसार, खगड़िया के रहने वाले पांच किशोर शुक्रवार की सुबह अपने-अपने घरों से स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन स्कूल जाने के बजाय सभी ने मुंगेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हवेली खड़गपुर झील घूमने का कार्यक्रम बना लिया.पांचों किशोर डीएवी स्कूल, खगड़िया में दसवीं कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं.

खगड़िया के स्टेशन मास्टर का बेटा था मृतक: इनमें स्टेशन मास्टर लक्ष्मीकांत निराला का 15 वर्षीय इकलौता पुत्र केशव कुमार, मनोहर कुमार का 17 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार, बबलू कुमार का 16 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार, राजकुमार का 15 वर्षीय पुत्र आदित्य आर्य और धर्मवीर कुमार का 16 वर्षीय पुत्र मयंक राज शामिल थे.

स्पीलवे के पास बने गहरे कुंड में उतरे नहाने: झील घूमने के दौरान सभी किशोर पूरब-दक्षिणी मुख्य फाटक स्थित स्पीलवे के समीप बने गहरे कुंड तक पहुंच गए. गर्मी और घूमने के उत्साह में सभी ने वहीं नहाने का निर्णय लिया.

हवेली खड़गपुर झील में हादसा (ETV Bharat)

किशोरों को दी गई थी चेतावनी: इसी दौरान वहां कपड़ा धो रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने किशोरों को रोकते हुए स्पष्ट कहा कि इस कुंड में पानी काफी गहरा है और यहां कई बार हादसे हो चुके हैं. उसने सभी से किनारे रहने और पानी में नहीं उतरने की अपील की थी.

कुछ ही मिनटों में हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद केशव कुमार और उसका एक साथी गहरे पानी की ओर बढ़ गए. कुछ ही देर बाद दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में डूबने लगे. दोस्तों ने जब उन्हें हाथ-पांव मारते देखा तो अफरा-तफरी मच गई.

एक की बचायी गई जान: अन्य साथियों ने तत्काल गमछा फेंककर उन्हें बचाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद एक किशोर किसी तरह गमछा पकड़कर बाहर निकल आया,लेकिन केशव गहरे पानी में डूब गया. दोस्तों की आंखों के सामने केशव पानी में समा गया और वे लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे.

गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन: घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. हवेली खड़गपुर थाना को सूचना दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. स्थानीय गोताखोर किशोर कुमार, रौशन कुमार, बिमल कुमार और अनिल सिंह ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया.