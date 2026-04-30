गिट्टी से भरा ट्रक बेकाबू होकर ऑटो पर पलटा, CISF जवान समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत
खगड़िया में सड़क हादसा हुआ है. जहां सीआईएसएफ जवान और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों की दबकर मौत हो गई. पढ़ें..
Published : April 30, 2026 at 2:12 PM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. महेशखूंट थाना क्षेत्र के गौछारी स्थित एनएच-31 पर गिट्टी से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया. इस हादसे में ऑटो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में सीआईएसएफ जवान और उनकी पत्नी शामिल हैं.
हादसे में CISF जवान की मौत: ट्रक और ऑटो की टक्कर के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला. हादसे में घायल हुए अन्य लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
छुट्टी पर घर आए थे जवान: जानकारी के अनुसार CISF जवान बिपिन चौरसिया छुट्टी पर अपनी पत्नी दीपमाला चौरसिया के साथ घर आए हुए थे. गुरुवार सुबह करीब 5 बजे वे स्टेशन जाने के लिए निकले थे ताकि वापस ड्यूटी पर लौट सके. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. परिवार के साथ खुशहाल पल बिताने के बाद ड्यूटी पर लौटते समय हुई इस दुर्घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया.
"बिपिन छुट्टी पर घर आए थे. आज अपनी पत्नी के साथ ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे थे. उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी लेकिन रास्ते में ये अनहोनी हो गई."- मृत सीआईएसएफ जवान के परिजन
जांच में ट्रक की लापरवाही आई सामने: पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. गिट्टी से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ने के बाद वह सीधे ऑटो पर पलट गया. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑटो पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गया.
गांव में मातम का माहौल: गोगरी थाना क्षेत्र के मालिया गांव निवासी बिपिन चौरसिया और उनकी पत्नी दीपमाला की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि बिपिन अपने परिवार और गांव के लोगों से बेहद जुड़े हुए थे .उनकी असमय मौत ने सभी को गहरा आघात पहुंचाया है.
मौके पर पहुंचे परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य: परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को राहत और मुआवजा देने के निर्देश दिए. विधायक ने कहा कि दोषी ट्रक चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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