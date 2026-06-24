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खुद ही आखिरी सांसें गिन रहा बिहार का ये स्वास्थ्य केंद्र, जर्जर भवन के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज

बरसात में दवाओं पर संकट: अस्पताल के डिलीवरी रूम, लेबर रूम और दवा रखने की महत्वपूर्ण जगहों की दीवारें भी बुरी तरह टूट चुकी हैं. बरसात के मौसम में यहां के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि पानी लगातार रिसकर अंदर आता है. ऐसी स्थिति में कीमती दवाओं और जरूरी रजिस्टरों को बचाने के लिए उन्हें ऊंचे स्थान पर रखना पड़ता है.

दीवारों से गिरता प्लास्टर: इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति काफी दयनीय है. अस्पताल का मुख्य भवन बेहद जर्जर हालत में है और इसकी दीवारों व छतों से लगातार सीमेंट और प्लास्टर गिरते रहते हैं. डॉक्टर और नर्सों को हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं भवन का कोई हिस्सा अचानक गिर न जाए.

जर्जर भवन में प्रसव : डॉक्टर अपार्टमेंट का एक भी कमरा इस समय किसी के भी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है. इतनी विकट और दयनीय स्थिति के बावजूद भी यहां स्थानीय महिलाओं के लिए प्रसव इलाज की सुविधा नियमित उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा यहां टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जाता है.

सिर्फ एक कमरा सुरक्षित: इस स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में केवल दो स्वास्थ्यकर्मी ही पूर्ण रूप से कार्यरत हैं जिनमें एक मुख्य चिकित्सक और एक नर्स शामिल हैं. अस्पताल के जो 06 कमरे बने हुए हैं उनमें से केवल 01 कमरा ही इस समय बिल्कुल ठीक और सुरक्षित स्थिति में है. बाकी बचे 05 कमरे लगातार टूट-टूट कर नीचे गिर रहे हैं और अत्यंत जर्जर होकर खंडहर हो चुके हैं.

आठ गांवों का एकमात्र सहारा: इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वर्ष 1987 में स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए किया गया था. यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र कुल आठ ग्रामीण गांवों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है जहां प्रतिदिन 70 से 80 गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं. अस्पताल में कुल कमरों की संख्या 06 है और डॉक्टर अपार्टमेंट में कमरों की संख्या भी 06 है.

खगड़िया: सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के तमाम बड़े-बड़े वादे लगातार किए जाते हैं. लेकिन धरातल पर हकीकत अक्सर इन सरकारी दावों और हवाई वादों से पूरी तरह अलग नजर आती है. खगड़िया जिले की रानी सकरपुरा पंचायत में स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय स्थिति इसका जीता जागता उदाहरण है.

बूंद-बूंद को तरसते लोग: अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है जो पिछले डेढ़ साल से यहां पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. अस्पताल परिसर में नल-जल योजना की बड़ी मीनार बनी हुई है लेकिन वह केवल एक दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है. एएनएम प्रेमलता कुमारी ने कहा कि चहारदीवारी अधूरी होने के कारण टंकी से पानी निकाल लिया जाता है नल भी चोरी हो जाता है और अस्पताल में कोई सुविधा नहीं बचती.हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं.

"स्वास्थ्य केंद्र में हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, यहां चहारदीवारी नहीं है जिस कारण कोई भी, कभी भी आता-जाता रहता है. कोई सुरक्षा नहीं होती है. इन हालातों में टंकी से पानी निकाल लिया जाता है नल भी चोरी हो जाता है." - प्रेमलता कुमारी, एएनएम

प्रेमलता कुमारी, एएनएम (ETV Bharat)

दांव पर नवजात शिशुओं की सुरक्षा: अस्पताल में आने-जाने का रास्ता भी पूरी तरह सार्वजनिक है जिससे यहां महिला स्वास्थ्यकर्मियों और मरीजों को सुरक्षा का अभाव रहता है. डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि भवन की स्थिति इतनी खराब है कि हर समय बड़े हादसे का डर बना रहता है.प्रसव के दौरान कई बार ऊपर से सीमेंट गिरने से नवजात शिशुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है.

"भवन की स्थिति इतनी खराब है कि हर समय बड़े हादसे का डर बना रहता है, कई बार ऊपर से सीमेंट गिरने से नवजात शिशुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है.किसी तरह बच बचा कर प्रसव कराया जाता है. पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे महिला स्टाफ को बहुत परेशानी होती है"- विभा कुमारी, डॉक्टर

विभा कुमारी, डॉक्टर (ETV Bharat)

सफाईकर्मी के भरोसे प्रसव व्यवस्था: मरीज आसमा खातून ने बताया कि दवाइयां मिल जाती हैं, लेकिन यहां पानी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है. वहीं एक दूसरे मरीज के परिजन दिग्विजय कुमार ने कहा कि डेढ़ साल से पानी नहीं है और हाल ही में डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति में सफाईकर्मी द्वारा प्रसव कराया गया था जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. कई बार शिकायत के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं.

"डेढ़ साल से पानी नहीं है और हाल ही में डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति में सफाईकर्मी द्वारा प्रसव कराया गया था जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. कई बार शिकायत के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं." - दिग्विजय कुमार, परीजन

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प्रभारी का बयान: इस अव्यवस्था को लेकर जब उच्च अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त की. अस्पताल प्रभारी सुशांत ने स्वीकार किया कि भवन की स्थिति खराब है और बरसात में पानी रिसता है, इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया गया है और उम्मीद है कि जल्द समाधान होगा. पानी की समस्या को लेकर भी हम जल्द ही स्थिति को सुधार देंगे

"हमलोगों ने विजिट के दौरान देखा है कि अस्पताल की हालत खराब है, भवन जर्जर हो चुका है. इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया गया है और उम्मीद है कि जल्द समाधान होगा. पानी की समस्या को लेकर भी हम जल्द ही स्थिति को सुधार किया जाएगा." - सुशांत सौरव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

सुशांत सौरव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (ETV Bharat)

सिविल सर्जन ने मानी दयनीय स्थिति: वहीं सिविल सर्जन डॉ. रमेंद्र कुमार के मुताबिक रानी सकरपुरा पीएचसी की हालत वास्तव में दयनीय है और इस स्थिति की सूचना कई बार विभाग को दी गई है लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है. बहरहाल स्वास्थ्य कर्मी व ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द अस्पताल की मरम्मत हो और पेयजल की सुविधा बहाल की जाए. देखना होगा कि इस बदहाली को आखिर कब दूर किया जाता है?

सिविल सर्जन डॉ. रमेंद्र कुमार (ETV Bharat)

कागजों पर चमचमाती स्वास्थ्य सेवा, जमीन पर लटका ताला: डेढ़ दर्जन गांवों को था जिसका इंतजार, बिहार का वो उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार

कभी नेपाल के मरीजों के इलाज का सहारा था बेला अस्पताल, आज खुद वेंटिलेटर पर व्यवस्था