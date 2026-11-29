खगड़िया में ट्रिपल मर्डर के चश्मदीद की हत्या करने पहुंचा था बदमाश, STF ने एनकाउंटर में दबोचा
Khagaria Police encounter: खगड़िया में एक लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद दबोचा गया. STF की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी. पढ़ें खबर
Published : November 29, 2026 at 10:56 AM IST
खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एनकाउंटर में बड़ी सफलता हाथ लगी है. चौथम थाना क्षेत्र के दुर्गम कोसी-बागमती दियारा इलाके में शनिवार रात खगड़िया पुलिस, एसटीएफ और डीआईयू की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की. इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात और एक लाख रुपये का इनामी अपराधी मिथिलेश महतो था, जिसके इलाके में छिपे होने की पुख्ता जानकारी सुरक्षाबलों को मिली थी.
खगड़िया एनकाउंटर में अपराधी को लगी गोली
पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख मिथिलेश महतो ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षाबलों ने पहले उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन गोलीबारी जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में अपराधी के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा और टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.
एक लाख का इनामी वांछित अपराधी मिथलेश महतो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार I : #Khagariapolice #HainTaiyarHum #zerotoleranceforterroris @digbegusarai @DmKhagaria @bihar_police https://t.co/dGFIhoHSQb— Khagaria Police (@KhagariaPolice) November 29, 2026
मौके से कट्टा, कारतूस और पिस्तौल बरामद
घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. घायल अपराधी को इलाज के लिए तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मिथिलेश महतो एक बेहद खौफनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में था. वह इसी साल जून में चौथम क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है.
गवाह की हत्या की रच रहा था बड़ी साजिश
पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मिथिलेश महतो एक बेहद खौफनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में था. वह इसी साल जून में चौथम क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है. इस वारदात में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई थी, जबकि एक छोटी बच्ची बच गई थी जो इस मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह है. आरोपी इस मासूम गवाह की हत्या करने के इरादे से इलाके में सक्रिय हुआ था, जिसे पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया.
दिल्ली से नेपाल तक फैला था अपराध का नेटवर्क
गिरफ्तार किए गए मिथिलेश महतो का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और संगीन रहा है. साल 2015 में दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. नौ साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आते ही वह फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया. उस पर खगड़िया के गंगौर में हुई हत्या के अलावा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नशीले पदार्थों की तस्करी और नेपाल में भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
आम लोगों में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा
दुर्गम दियारा क्षेत्र संवेदनशील इलाका होने के बावजूद बिहार पुलिस और एसटीएफ ने जिस साहस के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है. पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय नागरिकों में कानून-व्यवस्था और अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा और भी मजबूत हुआ है.
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