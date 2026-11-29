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खगड़िया में ट्रिपल मर्डर के चश्मदीद की हत्या करने पहुंचा था बदमाश, STF ने एनकाउंटर में दबोचा

खगड़िया एनकाउंटर में अपराधी को लगी गोली ( ETV Bharat )

खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एनकाउंटर में बड़ी सफलता हाथ लगी है. चौथम थाना क्षेत्र के दुर्गम कोसी-बागमती दियारा इलाके में शनिवार रात खगड़िया पुलिस, एसटीएफ और डीआईयू की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की. इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात और एक लाख रुपये का इनामी अपराधी मिथिलेश महतो था, जिसके इलाके में छिपे होने की पुख्ता जानकारी सुरक्षाबलों को मिली थी.

खगड़िया एनकाउंटर में अपराधी को लगी गोली

पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख मिथिलेश महतो ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षाबलों ने पहले उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन गोलीबारी जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में अपराधी के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह घायल होकर गिर पड़ा और टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. मौके से कट्टा, कारतूस और पिस्तौल बरामद घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. घायल अपराधी को इलाज के लिए तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मिथिलेश महतो एक बेहद खौफनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में था. वह इसी साल जून में चौथम क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है. गवाह की हत्या की रच रहा था बड़ी साजिश