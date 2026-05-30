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महिला थानेदार ने भीड़ पर तानी पिस्टल, थाने में लोग बोले- मार दो गोली

खगड़िया में युवक की नदी में डूबने से मौत हो गयी. परिजनों ने थाने में हंगामा किया तो थानाध्यक्ष ने पिस्टल तान दी.

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पिस्टल हाथ में लिए थानाध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST

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खगड़िया: बिहार के खगड़िया से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोरकाही थानाध्यक्ष अंतिमा कुमारी लोगों के सामने पिस्टल तानकर खड़ी हैं. थानाध्यक्ष के इस रवैये से थाना में मौजूद लोग आक्रोशित हो गए. महिला-पुरुष ने एक स्वर में कहा कि- 'मार दो, गोली चलाओ...मेरी भी जान ले लो.'

गिरफ्तारी के दौरान नदी में डूबने से मौत: दरअसल, यह मामला मोरकाही थानाक्षेत्र के सबलपुर गांव से जुड़ा है. शुक्रवार को पुलिस एक मामले में नामजद आरोपी सौरव कुमार (26), पिता शत्रुघ्न पासवान को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गयी थी. इस दौरान सौरभ पुलिस को देखकर भागने लगा. भागते-भागते घर के ही पास मालती नदी में छलांग लगा दी. जिससे डूबने से उसकी मौत हो गयी.

थाने में भारी हंगामा: स्थानीय लोगों और परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद सौरभ के शव को किसी तरह नदी से निकाला. इसके बाद गुस्साए परिजन उसके शव को लेकर थाना पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया. परिजनों का विरोध देख थानाध्यक्ष अंतिमा कुमारी ने पिस्टल निकाल लोगों के सामने तान दी. इसके बाद लोगों ने और ज्यादा बवाल शुरू कर दिया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दो समुदाय के बीच विवाद में सौरभ को बिना कारण फंसाने का काम किया.

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थानाध्यक्ष के सामने परिजनों का विरोध (ETV Bharat)

"दो समुदाय के बीच विवाद में सौरभ को गलत नियत से आरोप बनाया गया था. जबकि जिस वक्त यह विवाद हुआ था. उस वक्त सौरभ वहां मौजूद नहीं था. वह ननिहाल गया था. उसके नाना का पैर टूट गया था. पुलिस ने जान बूझकर मेरे बेटे को फंसाने का काम किया. मैं एसपी तक गुहार लगायी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई." -माधुरी देवी, सौरभ की मां

पुलिस पर लापरवाही का आरोप: सौरभ के परिजनों का दावा है कि उन्होंने कई बार पुलिस से मामले में सीसीटीवी जांच करने की बात कही थी, ताकि स्पष्ट हो जाए कि वह इसमें शामिल नहीं था. पुलिस ने सीसीटीवी जांच करने के बजाय गलत आरोप लगाते हुए सौरभ को फंसाने का काम किया. पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची थी. जब सौरभ नदी में डूबने लगा तो पुलिस फरार हो गयी.

रिश्वत मांगने का दावा: परिजनों ने यह भी दावा किया कि वह सौरभ का नाम हटवाने के लिए एसपी से गुहार लगायी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया. गांव के सरपंच के पास गयी तो सरपंच ने केस से नाम हटवाने के लिए 5 हजार रुपये की मांग की. मुखिया ने भी दो लोगों को 15-15 हजार रुपये देने की बात कही. मृतक की मां माधुरी देवी ने कहा कि 'हमलोग गरीब हैं, इतना पैसा कहां से देंगे.'

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पिस्टल के साथ थानाध्यक्ष (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस?: इधर, थाना में बवाल की सूचना पर वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार मोरकाही थाने की पुलिस एक मामले में दो आरोपी सौरभ कुमार और अंशु कुमार उर्फ दुखो कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर ला रही थी. इसी दौरान सौरभ कुमार पुलिस टीम से हाथ छुड़ाकर भाग निकला. पुलिस से बचने के लिए गांव के ही मालती नदी में कूद गया.

अंधेरे के कारण खोजबीन में देरी: आरोपी के कूदने के बाद पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन रात में अंधेरा होने के कारण कुछ पता नहीं चला. बाद में स्थानीय लोगों और चौकीदारों ने खोजबीन की तो शव बरामद किया गया. शव मिलते ही लोग थाना पहुंचकर बवाल करने लगे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे. इसी दौरान थानाध्यक्ष ने पिस्टल तान दी.

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थानाध्यक्ष के सामने परिजनों का विरोध (ETV Bharat)

दोषी पुलिस कर्मी पर होगी कार्रवाई: इस मामले में डीएसपी मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि एक युवक की मौत हुई है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि चार लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इस मामले में परिजनों की ओर से आवेदन दिया गया है. अगर किसी पुलिसकर्मी के द्वारा लापरवाही बरती गयी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

"लोगों को समझ बुझाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के ओर से आवेदन दिया गया है, जिसमें पुलिस की लापरवाही का आरोप है. इस मामले की जांच की जाएगी. दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने तक किसी के भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी." -मुकुल कुमार रंजन, डीएसपी

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