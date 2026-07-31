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बिहार में युवक की हत्या, बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियों से भूना

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. फुलतोड़ा पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक को ताबड़तोड़ पांच गोलियां मार दीं. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जिले के अलौली थाना क्षेत्र में इस वारदात से लोग खौफजदा हैं. वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

मृतक की पहचान जंगली पटेल (30 वर्ष) के रूप में हुई है. वह पवन पटेल के पुत्र थे और ज्वालापुर वार्ड संख्या-23, पोस्ट मेघना, थाना अलौली के निवासी बताए गए हैं. जानकारी के अनुसार, जंगली पटेल ज्वालापुर बस स्टैंड पर किरानी का काम करते थे.

युवक को 5 गोली मारी: दो बाइक सवार अपराधियों ने अचानक मौके पर पहुंचे और युवक पर गोलियां बरसा दीं. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो देखा कि युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: वारदात की खबर मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया और वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं. ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं.