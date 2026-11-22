नशा ने बनाया हैवान, जमीन बेचने से रोका तो बेटे ने कर दी 70 साल की मां की हत्या
Khagaria Murder: पहले की मारपीट की, फिर सीने पर चढ़कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. रिपोर्ट-अमन पाठक
Published : November 22, 2026 at 6:35 PM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया हैरान कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. गोगरी थाना क्षेत्र के पितौंझिया गांव में एक पुत्र पर अपनी ही 70 वर्षीय वृद्ध मां की हत्या करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के दौरान नशे के आदी पुत्र ने पहले मां के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उनके सीने पर चढ़कर उनकी जान ले ली.
घटना के बाद गांव में सनसनी
मृतका की पहचान स्वर्गीय महेंद्र चौरसिया की 70 वर्षीय पत्नी चंद्रकला देवी के रूप में हुई है. जिस बेटे को मां ने जन्म दिया और पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगने से ग्रामीण स्तब्ध हैं. घटना के बाद से मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पूरे गांव के लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त है.
घरेलू विवाद के बाद मारपीट
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पुत्र नीरज उर्फ गोलू चौरसिया अक्सर अपनी मां के साथ विवाद करता था. घटना के दिन भी किसी घरेलू मामले को लेकर मां-बेटे के बीच कहासुनी हुई.
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पुत्र ने कथित तौर पर मां के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि इसके बाद उसने मां के सीने पर चढ़कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
नशे की लत पूरी करने के लिए संपत्ति बेचने का था विवाद
ग्रामीणों का कहना है कि नीरज उर्फ गोलू चौरसिया को नशे की बुरी लत थी और वह अक्सर झगड़ा करता था. गांव के लोग जब उसे समझाने-बुझाने की कोशिश करते थे, तो वह उनके साथ भी उलझ जाता था.
ग्रामीणों के मुताबिक, नशे की जरूरत पूरी करने के लिए वह कथित तौर पर अपनी संपत्ति बेच रहा था और मां चंद्रकला देवी इसका विरोध करती थीं. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही गोगरी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र नीरज उर्फ गोलू चौरसिया को हिरासत में ले लिया है. वहीं मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, खगड़िया भेज दिया गया है.
"आरोपी पुत्र को हिरासत में लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है." - अजय शंकर कुमार, थानाध्यक्ष, गोगरी खगड़िया
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