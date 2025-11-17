ETV Bharat / state

बेटी की शादी का निमंत्रण देने गए पिता की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक शिवशक्ति सिंह उर्फ़ ओझल ( ETV Bharat )

खगड़िया: बिहार के भागलपुर में हादसा के कारण एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस हादसे में खगड़िया के एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जो अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ट बांटने के लिए निकला था. इस घटना के बाद से शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है. पूर्व मुखिया के पुत्र की मौत: मृतक की पहचान गोगरी प्रखंड अंतर्गत आदर्श ग्राम फतेहपुर के पूर्व मुखिया आनंदी सिंह के पुत्र शिवशक्ति सिंह उर्फ़ ओझल (60) के रूप में हुई है. जैसे ही यह खबर खगड़िया पहुंची परिवार में कोहराम मच गया. 30 नवंबर को मृतक की बेटी पूजा कुमारी की शादी थी. शादी का निमंत्रण कार्ड (ETV Bharat) पत्नी मायागंज में भर्ती: मृतक की पत्नी सुनीता देवी, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं. इनका 14 नवंबर को मायागंज अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था. इस वजह से परिवार भागलपुर में ही रूका हुआ था. इसी दौरान शिवशक्ति सिंह उन्होंने भागलपुर में रह रहे रिश्तेदारों को कार्ड देने के लिए गए थे. कैसे हुआ दर्दनाक हादसा: रविवार दोपहर शादी का कार्ड बांटकर लौटते समय डीएम आवास के सामने सुरखीकल रोड पर मुड़ते ही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाले के स्लैब से टकराकर गिर पड़े. सिर में गंभीर चोट लगते ही मौके पर उनकी मौत हो गई.