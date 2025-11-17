ETV Bharat / state

बेटी की शादी का निमंत्रण देने गए पिता की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

भागलपुर में सड़क हादसे में खगड़िया के एक व्यक्ति की मौत हो गयी. मृतक बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए गया था.

मृतक शिवशक्ति सिंह उर्फ़ ओझल
मृतक शिवशक्ति सिंह उर्फ़ ओझल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार के भागलपुर में हादसा के कारण एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस हादसे में खगड़िया के एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जो अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ट बांटने के लिए निकला था. इस घटना के बाद से शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है.

पूर्व मुखिया के पुत्र की मौत: मृतक की पहचान गोगरी प्रखंड अंतर्गत आदर्श ग्राम फतेहपुर के पूर्व मुखिया आनंदी सिंह के पुत्र शिवशक्ति सिंह उर्फ़ ओझल (60) के रूप में हुई है. जैसे ही यह खबर खगड़िया पहुंची परिवार में कोहराम मच गया. 30 नवंबर को मृतक की बेटी पूजा कुमारी की शादी थी.

शादी का निमंत्रण कार्ड
शादी का निमंत्रण कार्ड (ETV Bharat)

पत्नी मायागंज में भर्ती: मृतक की पत्नी सुनीता देवी, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं. इनका 14 नवंबर को मायागंज अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था. इस वजह से परिवार भागलपुर में ही रूका हुआ था. इसी दौरान शिवशक्ति सिंह उन्होंने भागलपुर में रह रहे रिश्तेदारों को कार्ड देने के लिए गए थे.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा: रविवार दोपहर शादी का कार्ड बांटकर लौटते समय डीएम आवास के सामने सुरखीकल रोड पर मुड़ते ही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाले के स्लैब से टकराकर गिर पड़े. सिर में गंभीर चोट लगते ही मौके पर उनकी मौत हो गई.

बाइक चालक भी जख्मी: इस घटना में बाइक चला रहा युवक किशन कुमार, जो सुरखीकल नंदलाल लेन निवासी सुनील सिंह का पुत्र है. वह भी घायल हो गया. जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है. हादसे में शामिल बाइक एलपीजी सिलिंडर ढोने के काम में भी इस्तेमाल की जाती थी.

भागलपुर अस्पताल में मृतक के परिजन
भागलपुर अस्पताल में मृतक के परिजन (ETV Bharat)

जिस अस्पताल में पत्नी वहां पहुंचा पति का शव: यह घटना और भी दर्दनाक तब बन गई जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए उसी मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी भर्ती थी. परिवार की चीख-पुकार से अस्पताल परिसर में मातम छा गया. दोनों बेटियां कविता और पूजा बार-बार बेहोश हो रही थी.

पुलिस जांच जारी, बाइक जब्त: हादसे की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया. थानाध्यक्ष बिट्टू कमल ने बताया कि बाइक की जांच की जा रही है. घायल किशन कुमार का इलाज जारी है. हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है.

"स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर विभाग से बात की जाएगी. तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है. बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है." -बिट्टू कमल, थानाध्यक्ष, बरारी भागलपुर

ये भी पढ़ें: बिहार में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू कार ने बारातियों को रौंदा, 5 की मौत.. कई घायल

TAGGED:

KHAGARIA MAN DIED IN BHAGALPUR
भागलपुर में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN BHAGALPUR
शादी से पहले पिता की मौत
BHAGALPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.