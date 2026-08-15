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दिल जीत लेगी यह तस्वीर! स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को लड्डू बांट रहे थे DM, सूट से पोंछी बच्ची की नाक फिर खिलाई मिठाई

डीएम ने अपने सूट से पोंछी बच्ची की बहती नाक : डीएम का यह सहज व्यवहार देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक नजर आए. आमतौर पर बड़े अधिकारी और बच्चों के बीच औपचारिकता दिखाई देती है. लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी. एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ डीएम ने जिस तरह बच्ची के प्रति अपनापन दिखाया, उसने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को एक अलग मानवीय रंग दे दिया.

मानवीयता की तस्वीर हुई वायरल : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों के बीच मिठाई वितरण का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान डीएम विक्रम वीरकर की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी. बच्ची की नाक से पानी बह रहा था. बच्ची की स्थिति देखते ही डीएम ने उसे अपने पास बुलाया. उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने कोर्ट से बच्ची की नाक पोंछी. इसके बाद बड़े ही स्नेहपूर्ण अंदाज में बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और उसे मिठाई दी.

खगड़िया : बिहार के खगड़िया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी विक्रम वीरकर का बच्चों के प्रति स्नेह और संवेदनशीलता का एक बेहद आत्मीय दृश्य सामने आया. कार्यक्रम में बच्चों के बीच मिठाई बांटने पहुंचे डीएम ने ऐसा मानवीय व्यवहार किया, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कुछ ही पलों का यह दृश्य अधिकारी और बच्चों के बीच की औपचारिक दूरी को खत्म करता नजर आया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

डीएम के संवेदनशीलता की सराहना : यह महज नाक पोंछने या मिठाई देने का छोटा-सा पल नहीं था. यह उस संवेदनशील सोच की तस्वीर थी, जिसमें एक अधिकारी ने बच्चे की जरूरत को प्राथमिकता दी और बिना किसी संकोच के उसकी मदद की. यही वजह रही कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए यह पल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की यादगार तस्वीरों में शामिल हो गया.

चर्चा में डीएम का अनोखा अंदाज : बच्चों के प्रति डीएम विक्रम वीरकर की सहजता इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर देखने को मिलती रही है. स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना और उनकी पढ़ाई से लेकर खान-पान तक की जानकारी लेना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है. कई मौकों पर बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करने का उनका अंदाज भी लोगों के बीच चर्चा में रहा है.

समस्याएं खुलकर बताने का देते हैं अवसर : प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों के साथ इस तरह घुल-मिल जाना यह संदेश देता है कि अधिकारी केवल कार्यालय की फाइलों और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज के सबसे छोटे और संवेदनशील वर्ग के साथ जुड़ना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है. बच्चों के साथ सहज संवाद उन्हें अपनी समस्याएं खुलकर बताने का अवसर देता है.

बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान : स्वतंत्रता दिवस का अवसर वैसे भी देशभक्ति, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने वाला दिन है. ऐसे में डीएम का बच्चों के प्रति यह आत्मीय व्यवहार कार्यक्रम के उद्देश्य को और भी सार्थक करता दिखाई दिया. बच्चों के हाथों में मिठाई और चेहरे पर मुस्कान के बीच डीएम का यह छोटा-सा प्रयास लोगों के दिल में उतर गया.

खगड़िया में स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में डीएम विक्रम वीरकर ने बच्चों को सिर्फ मिठाई ही नहीं बांटी. बल्कि अपने व्यवहार से उन्हें अपनापन और स्नेह का एहसास भी कराया. बच्ची की नाक पोंछने से लेकर उसके सिर पर हाथ फेरने तक का यह छोटा-सा पल यह बताने के लिए काफी था कि संवेदनशीलता किसी पद की मोहताज नहीं होती. कुछ पल का यह दृश्य स्वतंत्रता दिवस के पूरे समारोह पर अपनी अलग छाप छोड़ गया जहां मिठाई से बढ़कर बच्चों को मिला अपनापन, स्नेह और मानवीयता का एहसास

