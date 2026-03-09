ETV Bharat / state

खगड़िया और बेगूसराय कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा

बिहार में एक बार फिर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. क्या था मामला पढ़ें पूरी खबर-

court receives hoax bomb threat
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेगूसराय/खगड़िया : बिहार के बेगूसराय और खगड़िया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. किसी ने ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की सूचना दी. जिसके कुछ देर बाद काफी संख्या में कोर्ट परिसर में पुलिस छानबीन के लिए पहुंची.

कोर्ट परिसर में बम की सूचना पर हड़कंप : जांच होने तक कोर्ट में आने-जाने पर रोक लगा दी गई, इसके साथ ही कोर्ट परिसर की सघन तलाशी भी ली गई. खगड़िया और बेगूसराय के सिविल कोर्ट परिसर में बम और डॉग स्क्वॉड की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया. इस दौरान कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अंदर आने-जाने पर सख्ती दिखी.

कोर्ट परिसर में बम की सूचना पर हड़कंप (ETV Bharat)

कई थानों की पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान : चित्रगुप्त नगर थाना,नगर थाना की पुलिस के साथ बंम निरोधक दस्ता की पुरी टीम खगड़िया सिविल कोर्ट पहुंचकर जगह-जगह तलाशी ले रही है. पूरे कोर्ट परिसर की बाहर से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई. पुलिस ने सूचना को काफी गंभीरता से लिया. सभी जगह पुलिस बल की तैनाती करके तलाशी ली जाने लगी. हालांकि खगड़िया के डीएसपी मुकुल रंजन ने खगड़िया के लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी.

"हमें ये सूचना मिली थी कि कोर्ट में बम है. हम उसी को जांचने के लिए बम स्कॉड दस्ते के साथ यहां आए हैं. अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. हम सूचनाओं का आकलन कर रहे हैं. सूचना कहां से और कैसे आई इसपर भी हम लोग छानबीन क रहे हैं"- मुकुल रंजन, डीएसपी, खगड़िया

कोर्ट परिसर में बम की सूचना पर हड़कंप
कोर्ट परिसर में बम की सूचना पर हड़कंप (ETV Bharat)

'धमकी मिलने के बाद एक्शन है' : वहीं इस घटना पर स्थानीय अधिवक्ता ने इसे ईमेल पर मिली धमकी के आधार पर छानबीन का हिस्सा बताया और कहा कि- ''मेल पर सूचना मिलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह जांच की जा रही है.''

पुलिस दिखी मुस्तैद : फिलहाल कोर्ट परिसर की सघनता से तलाशी ली गई. सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत ही हरकत में आया. हालांकि हर बार ऐसी धमकी मिलती रहती है लेकिन जांच के बाद नतीजा फर्जी ही निकलता है. देखने वाली बात ये है कि पुलिस हर सूचना को काफी गंभीरता से लेती है. फिर जांच के बाद मामला फर्जी ही क्यों न निकले. खगड़िया और बेगूसराय दोनों कोर्ट परिसर में पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

कोर्ट परिसर में बम की सूचना पर हड़कंप
बम स्कॉड ने की सघन तलाशी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KHAGARIA COURT
BEGUSARAI COURT
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
खगड़िया सिविल कोर्ट
COURT RECEIVES BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.