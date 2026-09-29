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बिहार के इस मंदिर में चढ़ाई जाती हैं खड़ाऊ, बाल्टी, गमछा और सफेद धोती, जानिए कौन सी मन्‍नत होती है पूरी

बिहारशरीफ के संत बाबा के दरबार में मन्नत पूरी होने पर चढ़ता है, खड़ाऊं, पीढ़ा, बाल्टी-गमछा' और पहनने के लिए 'सफेद धोती'. रिपोर्ट-महमूद आलम

NALANDA SANT BABA
श्री संत बाबा आश्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 6:01 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ मुख्यालय से सटे राजाकुआं में स्थित है श्री संत बाबा आश्रम. आम तौर पर मंदिरों में भगवान को फूल, फल या मिठाई का भोग लगता है, लेकिन संत बाबा के इस दरबार की परंपरा बिल्कुल अनूठी है. यहां भक्त मन्नत पूरी होने पर बाबा के चरणों में खड़ाऊं (लकड़ी की चप्पल), बैठने के लिए पीढ़ा, स्नान के लिए बाल्टी-गमछा और पहनने के लिए सफेद धोती अर्पित करते हैं. यह परंपरा कम से कम पिछले 50 वर्षों से लगातार चली आ रही है.

संत बाबा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ

13 दिवसीय राजकीय श्री संत बाबा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ कलश शोभायात्रा के साथ हो चुका है. इस भव्य शोभायात्रा में गाजे-बाजे और भक्तिमय माहौल के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. सिर पर कलश लिए महिलाएं और बाबा के जयकारे लगाते भक्तों से पूरा इलाका आस्था से सराबोर हो उठा. यह महोत्सव 22 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

कलश यात्रा से शुरू हुआ महोत्सव

शोभायात्रा के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में पूजा-अर्चना कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की. पूर्व एमएलसी राजू यादव ने बताया कि संत बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल यह 13 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. 23 सितंबर से एक अक्टूबर तक विशेष प्रवचन, एक अक्टूबर से श्रीराम कथा और तीन से पांच अक्टूबर तक अखंड कीर्तन का आयोजन होगा. पांच अक्टूबर को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति देकर महोत्सव का समापन किया जाएगा.

अब राजकीय दर्जा मिला

पहले यह आयोजन केवल स्थानीय स्तर पर होता था, लेकिन वर्ष 2023 से इसे राजकीय दर्जा मिल गया है. अब कला संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. आश्रम के अध्यक्ष राजेश्वर यादव ने बताया कि राजाकुआं वह स्थान है जहां संत बाबा ने कठोर तपस्या की थी. पहले यहां खंडहर हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे आसपास के गांवों के लोग उनके भक्त बनते चले गए.

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"जो भी दुखी व्यक्ति यहां आता है, उसका दुख दूर हो जाता है. मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बाबा को जोड़ा, धोती, खड़ाऊं, पीढ़ा और बाल्टी चढ़ाते हैं. यह परंपरा कम से कम पिछले 50 वर्षों से लगातार चली आ रही है."-राजेश्वर यादव, अध्यक्ष, अध्यक्ष, मंदिर कमिटी

संत बाबा का सादा जीवन

स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने बताया कि संत बाबा मूल रूप से इमादपुर गांव के रहने वाले थे. माता-पिता के निधन के बाद उन्होंने घर-द्वार त्याग दिया. कुछ दिन स्टेशन और पतवारा में बिताने के बाद वे राजाकुआं पहुंचे, जहां उन्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान मिला. वे केवल एक धोती पहनते थे और एक छाता उनके पास रहता था. गर्मी हो या बरसात, वे खुले आसमान के नीचे ही बैठे रहते थे.

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कुएं का पानी माना जाता है अमृत (ETV Bharat)

"बाबा घोर तपस्या करते थे. वे केवल एक धोती पहनते और एक छाता ही उनके पास रहता था. चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या बरसात हो, वे बिना किसी छत या कोठरी के खुले आसमान के नीचे ही बैठे रहते थे."-विनोद कुमार, स्थानीय निवासी

खड़ाऊं छूकर देते थे आशीर्वाद

बाबा खुद खड़ाऊं पहनते थे और धोती-ओढ़ना ही उनका एकमात्र वस्त्र था. इसी वजह से श्रद्धालु उनकी खुशी के लिए ये वस्तुएं चढ़ाने लगे. अपने जीवनकाल में वे भक्तों को पैर छूने की अनुमति नहीं देते थे. आशीर्वाद मांगने वाले भक्तों को वे खड़ाऊं का स्पर्श कराते थे. जानकारों के अनुसार संत बाबा ने इसी स्थल पर जीवित समाधि ली थी.

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बिहारशरीफ के संत बाबा (ETV Bharat)

कुएं का पानी माना जाता है अमृत

आश्रम में स्थित प्राचीन कुआं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि भीषण गर्मी में भी इस कुएं का पानी न तो सूखता है और न ही गर्म होता है. श्रद्धालु इसे अमृत के समान मानते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं. बाबा की तपस्या के बल पर इस पानी को औषधि के समान माना जाता है. मान्यता है कि सांप के काटने पर भी इस पानी से नहलाने और पिलाने से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है. आश्रम की मिट्टी को भी लोग पवित्र मानकर घर ले जाते हैं.

भक्तों के अनुभव

हिलसा निवासी अर्चना चौबे पिछले चार वर्षों से बाबा की सेवा में जुटी हैं. वे हर रविवार सुबह छह बजे आश्रम पहुंचती हैं और शाम तक सेवा करती हैं. उन्होंने बताया कि "सांप और बिच्छू के काटने पर भी यहां के जल और भभूत से लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं." उपरौरा गांव की संसारी देवी ने बताया कि वे बाबा के जीवनकाल से ही यहां आ रही हैं. उनकी मन्नत पूरी होने पर इकलौते बेटे को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी मिल गई.

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संत बाबा का सादा जीवन (ETV Bharat)

दूर-दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु

महोत्सव के दौरान नालंदा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजाकुआं पहुंच रहे हैं. वे खड़ाऊं, पीढ़ा, धोती और बाल्टी चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं. राजाकुआं और आसपास के इलाकों में सुबह से ही उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. यह स्थल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ अनोखी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी दूर-दूर तक पहचाना जाता है.

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