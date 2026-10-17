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मेरठ में 25 अक्टूबर तक खादी महोत्सव; मेले में लगाए गए 100 स्टॉल, इन राज्यों के कारीगर ले रहे हिस्सा?

मेरठ में 25 अक्टूबर तक खादी महोत्सव ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) मैदान, बेगमपुल के पास दस दिवसीय मंडलीय खादी महोत्सव का शानदार शुभारंभ हो गया है. यह प्रदर्शनी एक दिन की देरी से 16 की बजाय 17 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी. इस भव्य मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देना है.





इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुल 8 राज्यों की खादी इकाइयां और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं. मेले में लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां कश्मीरी शॉल, बनारसी सिल्क साड़ियां, खादी एवं हैंडलूम के वस्त्र, ऊनी-सूती परिधान, हस्तनिर्मित सजावटी सामान, मिट्टी के बर्तन और जैविक खाद्य उत्पाद (जैसे अचार, मुरब्बे, मसाले और शहद) उपलब्ध हैं.

मेरठ में 25 अक्टूबर तक खादी महोत्सव (Video credit: ETV Bharat) इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्थानीय व पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देना तथा युवाओं और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना है. इस दस दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद द्वारा किया गया. उद्घाटन के अवसर पर उद्योग विभाग से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित करने वाले और औरों को रोजगार देने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को मुख्य अतिथियों, विभागीय अधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र और सम्मान राशि देकर पुरस्कृत व प्रोत्साहित किया गया. इस दौरान सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद ने मेले में मेरठ के विश्व प्रसिद्ध स्पोर्ट्स मार्केट और खेल सामान का एक भी स्टॉल न होने पर नाराजगी जताई. मेरठ में 25 अक्टूबर तक खादी महोत्सव (Photo credit: ETV Bharat)

मेले के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने खादी महोत्सव और सरकार की रोजगारपरक नीतियों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि स्वदेशी और 'लोकल फॉर वोकल' अभियान: खादी ग्रामोद्योग स्वदेशी अपनाओ के अंतर्गत यह मंडलीय मेला आयोजित किया गया है, जो 17 से 25 अक्टूबर तक चल रहा है. उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय सामान को बढ़ावा देने से देश और आम जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार सबसे आगे है, ताकि युवा अपना खुद का उद्योग खोल सकें.