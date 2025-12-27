ETV Bharat / state

मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी; जीआईसी मैदान में सजा देश का पूरा बाजार, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड

मेरठ : उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से जीआईसी मैदान में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगी है. तीन जनवरी तक चलने वाले खादी महोत्सव में जैविक गुड़ से लेकर जड़ी बूटीयां, हर्बल उत्पादों समेत आयुर्वेदिक उत्पादों की तमाम रेंज लगी है. वहीं स्वयं सहायता समूहों की मेहनत से लेकर नव उद्यमियों के उत्पाद भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से आए व्यापारियों ने यहां स्टॉल लगाए हैं.

कश्मीरी ड्राई फ्रूट की अलग-अलग वैरायटी यहां प्रदर्शित की जा रही हैं. लोगों में ड्राई फ्रूट्स खरीदने का खासा क्रेज है. वहीं अच्छी गुणवत्ता के सामान जैसे-खादी के वस्त्र, फर्नीचर, कश्मीरी गर्म शॉल, सूट, मिट्टी से बने सामान, विभिन्न प्रकार की सिल्क साड़ियां, रेडीमेड गारमेंट, कोट, ब्लेजर, सदरी, देशी घी, कई तरह की नमकीन, धूप बत्तियां, गाय के गोबर से निर्मित विभिन्न उत्पाद, अचार, मुरब्बा, सिरका, आंवला से निर्मित उत्पाद, चटाई, स्वदेशी सामान का अच्छा खासा बाजार सजा हुआ है.