22 साल से नहीं बैठे खड़ेश्वर बाबा, अब निकले वैष्णो देवी के लिए 1000 किमी की दंडवत यात्रा पर
खड़ेश्वर बाबा का कहना है कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि मानव कल्याण और विश्व शांति है.
Published : June 25, 2026 at 8:59 PM IST
सीकर: जिले की दांतारामगढ़ तहसील के बाय गांव के एक संत ने अनूठी आध्यात्मिक यात्रा करने का प्रण लिया है. खड़ेश्वर बाबा के नाम से मशहूर संत शंकर दास महाराज ने 1000 किलोमीटर की दंडवत पदयात्रा शुरू की है. उन्होंने बाय गांव से वैष्णो देवी धाम तक यह यात्रा करने का प्रण लिया है. उन्होंने अपने आश्रम में सम्पूर्ण विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करने के बाद निर्जला एकादशी के पर्व पर इस यात्रा की शुरुआत की है. उनकी इस कठिन साधना को देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
'यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं': खड़ेश्वर बाबा की यह दंडवत यात्रा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी से होकर भी गुजरेगी. यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. खड़ेश्वर बाबा ने बताया कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि मानव कल्याण और विश्व शांति है. उन्होंने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग तथा सनातन धर्म को और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प को लेकर वे कठिन दंडवत यात्रा कर रहे हैं. वे एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर उसे दंडवत यात्रा करते हुए आगे लेके जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे इस नारियल को वैष्णो माता के मुख्य मंदिर में जाकर भेंट करेंगे.
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कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगे: खड़ेश्वर बाबा ने बताया कि वे बाय से सीधे कटरा वैष्णों माता मंदिर नहीं जाएंगे. वे दंडवत यात्रा करते हुए बीच में आने वाले प्रमुख मंदिरों में भी जाएंगे. बाबा ने बताया कि वे हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू जायेंगे. इस यात्रा में वे पैदल नहीं चलेंगे, केवल दंडवत यात्रा ही करेंगे. उन्होंने बताया कि यात्रा को पूरी करने की कोई समय सीमा नहीं है. लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करते और जगह–जगह भजन साधना करते हुए वे वैष्णो माता मंदिर जाएंगे.
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22 वर्षों से आसन ग्रहण नहीं किया: जानकारी के अनुसार, खड़ेश्वर बाबा की उम्र 75 वर्ष से अधिक बताई जाती है, लेकिन इतनी अधिक आयु होने के बावजूद उनकी फुर्ती और सक्रियता किसी स्वस्थ युवा से कम नहीं है. वे पिछले 22 वर्षों से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक अनोखी तपस्या कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कभी आसन ग्रहण नहीं किया और लगातार खड़े रहकर साधना में लीन रहे हैं. निरंतर खड़े रहने के इसी संकल्प और तप के कारण श्रद्धालु और अनुयायी उन्हें खड़ेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं.