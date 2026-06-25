ETV Bharat / state

22 साल से नहीं बैठे खड़ेश्वर बाबा, अब निकले वैष्णो देवी के लिए 1000 किमी की दंडवत यात्रा पर

दंडवत यात्रा पर खड़ेश्वर बाबा ( ETV Bharat Sikar )