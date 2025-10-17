ETV Bharat / state

जैसलमेर बस दुखान्तिका मामले पर बोले खाचरियावास, कहा- 22 लोगों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार

खाचरियावास का सरकार पर हमला : खाचरियावास ने कहा कि 22 लोग जलकर मर गए और सरकार ने केवल दो अधिकारियों को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली. इस कांड के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है. आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं परिवहन और चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है,ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर बिना पैसे दिए काम हो रहे हैं. जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फुर्सत नहीं है तो अधिकारियों को फुर्सत कहां से होगी, परिवहन विभाग में पैसे इकट्ठे करने का खेल चल रहा है जो ऊपर तक जाते हैं. एसएमएस अस्पताल में लोग जलकर मर गए, नकली दवाइयां से लोग मर गए और अब तो बस में जलकर मर गए. उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है. मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि 50 -50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए. राजस्थान की जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, हालत बहुत खराब है यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है केवल अपनी तारीफ कर रही है.

जयपुर: पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल ही में बस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. ईटीवी भारत से खास बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि इस सरकार का समय ही खराब है जिस दिन से सरकार आई है उसी दिन से प्रदेश में झूठ, फरेब और धोखे की सरकार चल रही है. मुख्यमंत्री और विधायक दिनभर सोते रहते हैं तो अधिकारी भी सोएंगे, जिस बस में इमरजेंसी गेट ही नहीं है उसे परमिट कैसे दे दिया.

22 मौतों के बाद भी सिर्फ दो अधिकारी सस्पेंड : उन्होंने कहा कि कोई अभियान नहीं चल रहा है सरकार ने 22 लोगों की मौत के बाद जागते हुए प्राइवेट बसों के खिलाफ अभियान शुरू किया है और अधिकारियों को डांट लगाई है. लेकिन इन अधिकारियों ने इस अभियान की आड़ में खुला खेल शुरू कर दिया है. सड़क पर हर बस वाले से 20 से 25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं जो पैसा दे रहा है वो बच रहा है जो पैसा नहीं दे रहा है उसका चालान करके गाड़ी को जब्त कर लेते हैं. स्कूटर,मोटरसाइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सबके पीछे पड़ गए हैं. गलती तो सरकार ने की है एक बस में आग लग जाती है लेकिन गरीब आदमी की गाड़ी का चालान करने से वो सिस्टम ठीक तो नहीं हो जाएगा.

इसे भी पढ़ें: Jaisalmer Bus Fire: भजनलाल सरकार का एक्शन, दो परिवहन अधिकारी निलंबित

खाचरियावास ने कहा कि हमारी सरकार के समय जब बसों को परमिट दिए जाते थे तब सख्ती के उनकी जांच पड़ताल होती थी, हमारे समय में पूरे प्रदेश में जगह-जगह फिटनेस सेंटर थे. इस सरकार ने उन सब फिटनेस सेंटर को बंद कर दिए हैं, अब इस सरकार में तो लूट खसोट हो रही है. खाचरियावास ने कहा कि यह सरकार केवल दिखावा कर रही है. पीड़ित परिवार आज तक अपने परिजनों की डेड बॉडी तक नहीं पा सके क्योंकि डीएनए टेस्ट के नाम पर देरी की जा रही है. एक तरफ तो सरकार उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं दे रही है तो वहीं उन्हें डेड बॉडी भी नहीं दे रही, जिससे कि वे अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर सकें. राजस्थान की जनता को भाजपा से अब कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जब राम रूठ जाता है तो कोई निहाल नहीं करता इस सरकार से राम रूठा हुआ है. उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए.

इसे भी पढ़ें: Jaisalmer Bus Fire: मृतकों के आश्रितों को 10 लाख, एक परिवार में तीन की मौत पर 25 लाख रुपए की घोषणा

खाचरियावास का मदन दिलावर पर जोरदार हमला : हमें मदन दिलावर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये वही मदन दिलावर है जो कह रहे थे की छत हमारी सरकार ने गिराई है. अब मुख्यमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए. कांग्रेस अगर पीड़ित परिवारों के आंसू पूछ रही है तो क्या राजनीति कर रही है, राजनीति तो भाजपा के लोग कर रहे हैं. लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, बच्चों का दूध बंद कर दिया गया. छत से गिरकर लोग मर रहे हैं, अस्पताल में जलकर लोग मर रहे हैं और मदन दिलावर जैसे लोग इस पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है.