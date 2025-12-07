ETV Bharat / state

खाचरियावास बोले, जयपुर मेटल्स जमीन मामले में हुआ भ्रष्टाचार, 15-15 लाख रुपए मजदूरों को दे सरकार

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि सरकार ने पैसा खाकर जयपुर मेटल्स की जमीन का कब्जा दे दिया.

Khachariyawas led a march with workers
खाचरियावास ने किया कार्यकर्ताओं संग पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
जयपुर: जयपुर मेटल्स के कर्मचारियों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने और यहां की जमीन मामले में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास से जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित जयपुर मेटल्स फैक्ट्री तक पैदल मार्च निकाला. खाचरियावास अजमेर रोड, हसनपुर होते हुए डीआरएम ऑफिस के पास पहुंचे और धरना दिया. प्रताप सिंह ने सरकार पर जयपुर मेटल्स कर्मचारियों के हक का पैसा खाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम 15-15 लाख रुपए का मुआवजा कर्मचारियों को देना चाहिए.

खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने पैसा खाकर जयपुर मेटल्स की जमीन का कब्जा दे दिया है. उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मजदूर कैसे केस हार गए? क्योंकि सरकार ने मजदूरों की पैरवी नहीं की. कोर्ट ने 45 दिन का समय दिया था, अभी भी 12 दिन का समय बचा है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहती है. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव भी यहां पर आए थे और उद्योग सचिव भी जहां पर आए थे. उन्होंने जमीन का कब्जा दे दिया.

खाचरियावास ने सरकार पर लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों ने डीडवाना में डाला महापड़ाव

2000 करोड़ से ज्यादा की है जमीन: पूर्व मंत्री ने कहा कि जयपुर मेटल्स की जमीन 60 हजार गज है, जिसकी बाजार कीमत आज 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. अगर इसका 25 फीसदी हिस्सा भी 1558 मजदूरों को दिया जाता है, तो हर मजदूर को 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सरकार की नियत खराब है. प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि हम सरकार को इस पैसे को नहीं खाने देंगे और ब्याज सहित मजदूरों को पैसा दिलवाएंगे. उन्होंने कहा कि एलके मिस्ट भी मजदूरों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. मजदूरों को मुआवजा देना पड़ेगा. पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के पक्ष में कोई पैरवी नहीं की. दूसरे पक्ष से समझौता कर लिया और तीन दिन में ही बगैर मजदूरों की जानकारी के ही कब्जा दे दिया.

पढ़ें: किशनगढ़ के पूर्व उप सभापति बोले-जमीन विवाद में कोर्ट से हारे तो धमकियों पर उतरे भू माफिया

'भाजपा करती धर्म के नाम पर राजनीति': खाचरियावास ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि हर हिंदू परिवार को एक-एक लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी परिवार को कोई पैसा नहीं दिया गया. कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ, तब हमने 50 लाख रुपए दिए, दो करोड़ रुपए एक दिए, दो बच्चों को नौकरी दी और आरोपियों को पकड़वाने वालों को भी नौकरी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा वाले वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन भाजपा कार्यालय में ही वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता है. जबकि कांग्रेस कार्यालय में रोज वंदे मातरम होता है. प्रदर्शन के दौरान प्रताप सिंह के साथ कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे.

