लखनऊ के KGMU में स्टूडेंट्स MBBS के साथ कर सकेंगे कम अवधि वाले कोर्स

एकेडमिक काउंसिल की मुहर लगने के बाद अगले सत्र से शुरू होंगे कम अवधि वाले कोर्स

केजीएमयू में नए कोर्स की शुरूआत
केजीएमयू में नए कोर्स की शुरूआत (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स एमबीबीएस के साथ ही अब कम अवधि वाले कोर्स की पढ़ाई करेंगे. एकेडमिक काउंसिल की मुहर लगने के बाद अगले सत्र से इसे लागू करने की तैयारी है. इसके लागू होने से स्टूडेंट्स इमरजेंसी, बेसिक लाइफ सपोर्ट, दूरबीन विधि सर्जरी, जैसे बेसिक चिजों को जान सकेंगे.

केजीएमयू में नए कोर्स : केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंशा है कि विद्यार्थियों को उनके मूल विषय के साथ ही अन्य विषयों का ज्ञान भी हो. इसे ध्यान में रखते हुए केजीएमयू ने मूल्य आधारित कोर्स शुरू करने की तैयारी की है. इसके तहत सभी विभाग अलग-अलग कोर्स शुरू करेंगे. इसकी सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी. विद्यार्थी अपने पसंद के कोर्स में ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे.

संबंधित विभाग इन कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने की व्यवस्था करेगी. हर स्टूडेंट को कम से कम एक या दो वैल्यू एडेड कोर्स लेने होंगे. ये कोर्स न्यूनतम 16 घंटे के होंगे. अन्य संस्थान के विद्यार्थी भी इन कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकेंगे.

जानकारी में होगा इजाफा: प्रो. केके सिंह ने बताया कि इनमें दिल, इमरजेंसी, बेसिक लाइफ सपोर्ट, दूरबीन विधि सर्जरी, बेसिक लाइफ सपोर्ट और सांस संबंधी समस्याओं के पाठ्यक्रम शामिल हैं. इसकी पढ़ाई करके के बाद विद्यार्थियों को मुख्य डिग्री के साथ ही बुनियादी जानकारी के प्रमाणपत्र भी मिलेंगे. ये स्किल उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी. वैल्यू एडेड कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी स्किल बढ़ाने का मौका मिलेगा.

