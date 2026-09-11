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KGMU के रिटायर शिक्षकों को राहत; SGPGI के समान मिलेंगी पेंशन और अन्य लाभ, 1 जनवरी 2016 से लागू होगी नई व्यवस्था

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले केजीएमयू शिक्षकों को एसजीपीजीआई के समान ही सेवानिवृत्तिकालीन लाभ दिए जाएंगे. यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने केजीएमयू प्रशासन को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं.

दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को भी मिलेगा अधिकार: चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने केजीएमयू कुलसचिव को पत्र भेजकर प्रक्रिया पूरी तरह साफ कर दी है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2016 के बाद 65 साल की आयु पूरी कर चुके रिटायर शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को भी नियम के तहत सभी देय लाभ दिए जाएंगे.