KGMU के रिटायर शिक्षकों को राहत; SGPGI के समान मिलेंगी पेंशन और अन्य लाभ, 1 जनवरी 2016 से लागू होगी नई व्यवस्था
केजीएमयू के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अब एसजीपीजीआई के समान सेवानिवृत्तिकालीन लाभ मिलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:14 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले केजीएमयू शिक्षकों को एसजीपीजीआई के समान ही सेवानिवृत्तिकालीन लाभ दिए जाएंगे. यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने केजीएमयू प्रशासन को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं.
दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को भी मिलेगा अधिकार: चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने केजीएमयू कुलसचिव को पत्र भेजकर प्रक्रिया पूरी तरह साफ कर दी है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2016 के बाद 65 साल की आयु पूरी कर चुके रिटायर शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को भी नियम के तहत सभी देय लाभ दिए जाएंगे.
लंबे समय से लंबित मामलों का निकला हल: जिन मामलों में राज्य सरकार के फैसले के आधार पर शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल की गई थी, लेकिन अलग से विकल्प नहीं दिया गया था, वहां सामान्य सेवानिवृत्ति मानकर लाभ दिए जाएंगे. इस कदम से केजीएमयू में लंबे समय से अटके पड़े पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े मामलों के निस्तारण का रास्ता साफ हो गया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
यह भी पढ़ें- अमरोहा की ढोलक पर महंगी लकड़ी की थाप; बदलते दौर में नई पीढ़ी से दूर होता पुश्तैनी हुनर