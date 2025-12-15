अब दातों में लगेगी चिप, मरीजों का उपलब्ध रहेगा पूरा ब्यौरा, केजीएमयू ने किया तैयार
केजीएमयू के प्रोस्थोडॉन्टिक्स विभाग ने नकली दांत के लिए तैयार की चिप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 5:50 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के प्रोस्थोडॉन्टिक्स विभाग ने खास तरह की चिप इजाद की है. जिसे नकली दांतों में लगाया जाएगा. इस चिप में मरीजों की पूरी जानकारी रहेगी. यह चिप भुल्लकड़ या गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की मदद करेगी. अगर कोई मरीज भटक जाता है या किसी कारण बेहोश हो जाता है तो उसके नकली दांत में लगे चिप से पूरा ब्यौरा मिल सकेगा. इससे भटके मरीज के परिवारजनों से उन्हें मिलाया जा सकेगा. हादसे के शिकार बुजुर्गों की भी पहचान आसानी से हो सकेंगी.
दंत प्रोस्थोडॉक्टिस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पूरन चन्द्र ने बताया कि बड़ी संख्या में बुजुर्गों में दांतों से संबंधी बीमारी होती है. उम्र अधिक होने के कारण भूलने की बीमारी डिमेंशिया भी हो जाती है. डायबिटीज भी पनप आती है. कई बार मरीज घर का पता भूल जाते हैं. डायबिटीज बेकाबू होने से वे बेहोश हो जाते हैं. हदासे के शिकार होने पर उनकी पहचान कठिन हो जाती है. ऐसे बुजुर्ग मरीजों के नकली दांतों में चिप लगाई जा सकती है. इसमें मरीज से जुड़ी जानकारी होती है. इसमें मरीज का नाम, पता, मोबाइल नम्बर आदि का दर्ज होती है. स्कैन करने पर दांतों में लगी चिप से जानकारी का पता लगाया जा सकता है.
डॉ. पूरन चन्द्र ने बताया कि जल्द ही मरीज की लोकेशन का पता लगाने वाली चिप भी प्रत्यारोपित की जा सकेंगी. यह तकनीक सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह तैयार है, लेकिन प्रैक्टिकल उपयोग के लिए लगभग एक महीने का समय लग सकता है. दो बुजुर्गों के दांतों में चिप प्रयोग के तौर पर लगाई जा चुकी है.
डॉ. अनुशिका सिंह ने कहा कि विभागाध्यक्ष डॉ पूरन के नेतृत्व में यह पूरा शोध किया गया है. इसे विकसित करने में तीन महीना लगा. उन्होंने कहा कि यह चिप ऐसे मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, जिनकी याददाश्त कमजोर है,अल्जाइमर है या जिन्हें किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है. ऐसे मरीज को इसकी सख्त जरूरत होती है. सबसे पहले मरीज का जो दांत ट्रांसप्लांट होता है. उसमें चिप स्कैनर के तौर पर इंजेक्ट की जाती है. अभी शुरुआती स्टेज में इसे जीपीएस से जोड़ा नहीं गया है, इसकी तैयारी की जा रही है. अभी दांत में चिप इंजेक्ट कर दी जा रही है. जो भी कमजोर याददाश्त वाले व्यक्ति हैं, उन्हें यह पता होता है कि उनके दांत में जो चिप लगी हुई है, वह उनके बारे में जानकारी बता सकता है तो वह उसे निकाल के स्कैन करते हैं. इससे उनकी पूरी जानकारी मोबाइल पर आ जाती है.
डॉ. साधना सिंह ने कहा कि यह चिप अभी फिलहाल में कई मरीजों के दांत में इंजेक्ट किया गया है. मरीजों की तरफ से अच्छा फीडबैक है. अभी इस पर और भी अध्ययन किया जा रहा है कि इस जीपीएस से कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि घर के परिजन लोकेशन ट्रेस हो सके.
