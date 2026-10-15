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KGMU की प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट को मिला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का दर्जा

गंभीर मरीजों को मिलेगा सटीक और किफायती इलाज ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस–प्रिसिजन मेडिसिन इन एक्यूट केयर घोषित किया है. यूनिट को मान्यता मिलने के बाद गंभीर और आपातकालीन बीमारियों के इलाज में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट को मिला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का दर्जा (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है मकसद: गुरुवार को विवि के ब्राउन हाल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विवि की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि यूनिट का उद्देश्य मरीजों को कम समय में सटीक जांच, व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार उपचार और किफायती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

KGMU को मिली बड़ी कामयाबी! (Photo Credit: ETV Bharat) इस यूनिट में अत्याधुनिक आणविक जांच तकनीकों के जरिए बीमारी की पहचान और उपचार संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है. इसके तहत मल्टीप्लेक्स पीसीआर, बायोमार्कर विश्लेषण और फार्माकोजेनोमिक परीक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इन तकनीकों से संक्रमण के कारकों की पहचान करने और मरीज के लिए अधिक उपयुक्त दवा चुनने में सहायता मिलती है.- प्रो. सोनिया नित्यानंद, कुलपति, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय



80 हजार से अधिक जांचें पूरी: क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभाग प्रमुख प्रो.अविनाश अग्रवाल ने बताया कि यूनिट की प्रयोगशाला में वर्ष 2023 से अब तक 80 हजार से अधिक जांचें की जा चुकी हैं. मल्टीप्लेक्स पीसीआर तकनीक के माध्यम से लगभग छह घंटे में उपयोगी नैदानिक जानकारी मिल सकती है, जबकि पारंपरिक कल्चर आधारित जांचों में करीब 72 घंटे तक लग सकते हैं. इससे गंभीर मरीजों में संक्रमण की शीघ्र पहचान और समय पर उपचार शुरू करने में मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि यहां लगभग 30 से 40 लक्ष्यों की जांच करने वाली मल्टीप्लेक्स मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग करीब 2000 रुपये में उपलब्ध है. इसके मुकाबले कॉरपोरेट क्षेत्र में ऐसी जांच की अनुमानित लागत लगभग 15000 रुपये है.