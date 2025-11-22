ETV Bharat / state

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

लखनऊ: KGMU के बाल रोग विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें पाया गया कि समय से पहले शिशुओं का जन्म कई गंभीर समस्याओं का कारण बनती है. वर्तमान में करीब 20 फीसदी शिशुओं का जन्म समय से पहले हो रहा है. इनमें से 90 प्रतिशत नवजात बच्चों का वजह 1800 ग्राम से भी कम रहता है.

बाल रोग विभाग की डॉ. शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि लगभग 20 प्रतिशत शिशु समय से पहले ही जन्म ले रहे हैं. 37 हफ्ते से पहले जन्मे शिशु प्री-टर्म कहलाते हैं. वहीं 2500 ग्राम से कम वजन के शिशु को कम वजन की श्रेणी में रखा जाता है. समय से पहले जन्मे 90 प्रतिशत शिशुओं का वजन 1800 ग्राम से भी कम रहता है. ऐसे शिशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है.

वह बताती हैं, कि 1800 ग्राम से कम वजन वाले शिशु की अस्पताल में तो देखभाल हो जाती है, लेकिन घर लौटने के बाद लापरवाही भारी पड़ सकती है. अस्पताल से मिली सलाह का पालन न करने के कारण ऐसे करीब 50 प्रतिशत नवजातों की मृत्यु घर जाने के बाद हो जाती है.

डॉ. शालिनी ने बताया कि पहले जो प्रसव की परंपरा थी. उसमें साफ-सुथरे कमरे में मां और शिशु को एक महीने तक आराम दिया जाता था. बाहर वालों की आवाजाही भी सीमित रहती थी. इससे बच्चा सुरक्षित रहता था. मां को पर्याप्त आराम मिलता था.