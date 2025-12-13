ETV Bharat / state

KGMU में ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, जांच के लिये भटक रहे मरीज

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में करीब दो महीने से अधिक समय से ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है. हर दिन करीब 50 से अधिक मरीज जांच के लिए भटक रहे हैं. वहीं केजीएमयू प्रशासन का दावा है कि ओपीडी ब्लाॅक में नई सीटी स्कैन मशीन लगने जा रही है. नए साल में दिक्कत दूर हो जाएगी.

बहराइच से गैस्ट्रोलाजी विभाग में दिखाने पहुंचे आशीष यादव ने बताया कि मां को पेट में भीषण दर्द हो रहा है. डॉक्टर को दिखाया तो सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, लेकिन जांच के लिए एक माह बाद की तारीख दी गई. बताया कि मशीन खराब है. ज्यादा जल्दी है तो बाहर करा लें. बिना सीटी स्कैन जांच के दवा नहीं शुरू हो पाएगी. जांच खाली पेट होना है, इसलिए शनिवार को बाहर कराएंगे.





हरदोई से न्यूरोलॉजी विभाग में दिखाने आए राजीव सिंह ने बताया कि पिता को लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा है. दवा से भी आराम नहीं है तो डाॅक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है. हम लोग जांच के लिए तारीख लेने पहुंचे तो वेटिंग बहुत लंबी बताई गई. कई बार अनुरोध किया तो 26 दिसंबर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि तत्काल जांच जरूरी है. अब निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में कराने जा रहे हैं.



