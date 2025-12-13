KGMU में ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, जांच के लिये भटक रहे मरीज
केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि नए साल में दिक्कत दूर हो जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
December 13, 2025
लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में करीब दो महीने से अधिक समय से ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है. हर दिन करीब 50 से अधिक मरीज जांच के लिए भटक रहे हैं. वहीं केजीएमयू प्रशासन का दावा है कि ओपीडी ब्लाॅक में नई सीटी स्कैन मशीन लगने जा रही है. नए साल में दिक्कत दूर हो जाएगी.
बहराइच से गैस्ट्रोलाजी विभाग में दिखाने पहुंचे आशीष यादव ने बताया कि मां को पेट में भीषण दर्द हो रहा है. डॉक्टर को दिखाया तो सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, लेकिन जांच के लिए एक माह बाद की तारीख दी गई. बताया कि मशीन खराब है. ज्यादा जल्दी है तो बाहर करा लें. बिना सीटी स्कैन जांच के दवा नहीं शुरू हो पाएगी. जांच खाली पेट होना है, इसलिए शनिवार को बाहर कराएंगे.
हरदोई से न्यूरोलॉजी विभाग में दिखाने आए राजीव सिंह ने बताया कि पिता को लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा है. दवा से भी आराम नहीं है तो डाॅक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है. हम लोग जांच के लिए तारीख लेने पहुंचे तो वेटिंग बहुत लंबी बताई गई. कई बार अनुरोध किया तो 26 दिसंबर की तारीख दी जा रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया, क्योंकि तत्काल जांच जरूरी है. अब निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में कराने जा रहे हैं.
केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, लेकिन गंभीर मरीजों की तुरंत जांच के निर्देश दिए गए हैं. यदि डाॅक्टर मरीज के पर्चे पर इमरजेंसी लिखता है तो तत्काल जांच होगी. इमरजेंसी लिखने पर भी जांच नहीं हो रही है तो रोगी-तीमारदार चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकता है. तुरंत समाधान होगा. ओपीडी ब्लाॅक में नई सीटी स्कैन मशीन लगने जा रही है. नए साल में दिक्कत दूर हो जाएगी.
बता दें कि केजीएमयू में रोजाना सात से आठ हजार मरीजों की ओपीडी होती है. यहां ट्राॅमा सेंटर, भर्ती और ओपीडी मरीजों के लिए अलग-अलग सीटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा है. ओपीडी ब्लाॅक की सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से मरीजों को रेडियो डायग्नोसिस सेंटर पर भेजा जाता है, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है.
