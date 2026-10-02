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लखनऊ KGMU नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हत्याकांड का खुलासा: 50 लाख की फिरौती के लिए हत्या, घाघरा नदी में फेंके शव

केजीएमयू असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पवन गर्ग और उनके साथी की 50 लाख की फिरौती के लिए हत्या कर शव घाघरा नदी में फेंक दिए गए.

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लखनऊ में दो दोस्तों की हत्या कर घाघरा में फेंकी लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पवन कुमार गर्ग और उनके साथी सचिन विश्वकर्मा के अचानक लापता होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दोनों का अपहरण किसी आपसी रंजिश में नहीं, बल्कि 50 लाख रुपये की मोटी फिरौती वसूलने की नीयत से किया गया था.

जमीन सौदे के बहाने बुलाकर बेखौफ बदमाशों ने रकम न मिलने पर दोनों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. मड़ियांव पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुख्य साजिशकर्ता समेत पांच शातिर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया है.

जानकारी देते डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद. (Video Credit: ETV Bharat)

भिठौली क्रॉसिंग से किया गया अपहरण: मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि इटौंजा में मिठाई की दुकान चलाने वाला नितिन मिश्रा उर्फ डब्लू महाराज इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है. पवन गर्ग की नितिन से पुरानी जान-पहचान थी और बातों-बातों में पवन ने उसे जमीन खरीदने के लिए 50 से 60 लाख रुपये नकद होने की बात बताई थी. मोटी रकम का पता चलते ही नितिन के मन में लालच आ गया और उसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर अपहरण का प्लान बना डाला. 27 सितंबर की रात जमीन दिलाने के बहाने पवन को भिठौली क्रॉसिंग बुलाया गया, जहां वे अपने दोस्त सचिन के साथ पहुंचे थे.

बंधक बनाकर की गई पैसों की मांग: आरोपी दोनों दोस्तों को इटौंजा के एक ढाबे पर ले गए और शराब पिलाने के बाद अन्नामऊ स्थित एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया. वहां उनसे 50 लाख रुपये की मांग की गई, लेकिन 28 सितंबर की दोपहर जब पवन ने पैसे देने से साफ मना कर दिया तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी. उसी शाम कातिलों ने दोनों शवों को महिंद्रा थार गाड़ी में लादा और सीतापुर के महमूदाबाद स्थित चलहरी घाट पुल से उफनती घाघरा नदी में फेंक दिया. पुलिस को भटकाने के लिए पवन की कार पहले ही सीतापुर मार्ग पर लावारिस छोड़ दी गई थी.

सीसीटीवी और सर्विलांस से मिला सुराग: 29 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने इटौंजा टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाले, जिससे सुराग मिलते चले गए. 2 अक्टूबर को हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने भिठौली तिराहे से मुख्य आरोपी नितिन मिश्रा, अवनीश मौर्या, प्रकाश सिंह, सूरज सिंह और मोहित सिंह को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त थार कार, लूटे गए सोने के जेवरात और दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं. घाघरा नदी का बहाव तेज होने के कारण एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से दोनों शवों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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