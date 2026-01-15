ETV Bharat / state

KGMU का इंटर्न डॉक्टर आदिल गिरफ्तार, नर्सिंग की छात्रा का कर रहा था यौन शोषण, अश्लील वीडियो भी बनाया था

लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में नर्सिंग छात्रा से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप में पुलिस ने इंटर्नशिप कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है. छात्रा का आरोप था कि आरोपी वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा था. छात्रा ने कैसरबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की तीन विशेष टीमों ने गुरुवार को घेराबंदी कर आरोपी को कैसरबाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.







​एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद से ही आरोपी डॉक्टर आदिल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. पुलिस की तीन विशेष टीमों ने गुरुवार दोपहर को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कैसरबाग से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

नर्सिंग छात्रा के मुताबिक, कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात मोहम्मद आदिल से हुई थी. वह कैसरबाग थाना क्षेत्र में रहता है. आदिल केजीएमयू में इंटर्न डाॅक्टर है. आरोप है कि पहले डाॅक्टर आदिल ने दोस्ती की फिर प्रेमजाल में फंसाया. छात्रा का आरोप है कि आरोपी डाॅक्टर ने शादी का झांसा देकर कई बार अपने फ्लैट पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए.