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लखनऊ पुलिस का एक्शन: KGMU के फर्जी डॉक्टर के WhatsApp ग्रुप में शामिल 100 'मुन्नाभाइयों' की तलाश शुरू

लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 12वीं पास फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुराने लखनऊ में चल रहे अवैध अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है. पुलिस और केजीएमयू प्रशासन ने इस गंभीर मामले में जांच तेज कर दी है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके. हस्साम अहमद ने फर्जी डॉक्टरों की एक पूरी फौज तैयार कर रखी थी, जो भोले-भाले मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही थी. उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें करीब सौ फर्जी डॉक्टर शामिल थे और इसी के जरिए वह काम का बंटवारा करता था.

WhatsApp ग्रुप से चलता था अवैध नेटवर्क: छानबीन में पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर पुराने लखनऊ, दुबग्गा, हरदोई रोड और आसपास के जिलों में अवैध क्लिनिक व अस्पताल चला रहे थे. हस्साम के गिरफ्तार होने के बाद कई फर्जी डॉक्टरों ने डर के मारे अपने क्लिनिक बंद कर दिए हैं और वे भूमिगत हो गए हैं. केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि पुलिस को हस्साम के मोबाइल में मिले ग्रुप के सभी सदस्यों के नाम और नंबरों की सूची तैयार कर ली गई है. अब पुलिस इन सभी संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में जुटी है.

नौकरी के नाम पर ठगी: आरोपी हस्साम और उसके साथी न केवल फर्जी इलाज कर पैसे ऐंठते थे, बल्कि एमबीबीएस पास छात्राओं को निजी अस्पतालों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर भी ठगी करते थे. गिरोह के सदस्यों ने फर्जी मेडिकल डिग्री और पहचान पत्र भी बना रखे थे ताकि किसी को शक न हो. डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि केजीएमयू प्रशासन ने इस घटना के बाद आम लोगों से बहुत सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को किसी भी संदिग्ध क्लिनिक से बचना चाहिए और केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही जाना चाहिए.