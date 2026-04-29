लखनऊ पुलिस का एक्शन: KGMU के फर्जी डॉक्टर के WhatsApp ग्रुप में शामिल 100 'मुन्नाभाइयों' की तलाश शुरू
लखनऊ के केजीएमयू में गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद के WhatsApp ग्रुप से 100 अन्य फर्जी डॉक्टरों का खुलासा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 6:13 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 12वीं पास फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुराने लखनऊ में चल रहे अवैध अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है. पुलिस और केजीएमयू प्रशासन ने इस गंभीर मामले में जांच तेज कर दी है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके. हस्साम अहमद ने फर्जी डॉक्टरों की एक पूरी फौज तैयार कर रखी थी, जो भोले-भाले मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही थी. उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें करीब सौ फर्जी डॉक्टर शामिल थे और इसी के जरिए वह काम का बंटवारा करता था.
WhatsApp ग्रुप से चलता था अवैध नेटवर्क: छानबीन में पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर पुराने लखनऊ, दुबग्गा, हरदोई रोड और आसपास के जिलों में अवैध क्लिनिक व अस्पताल चला रहे थे. हस्साम के गिरफ्तार होने के बाद कई फर्जी डॉक्टरों ने डर के मारे अपने क्लिनिक बंद कर दिए हैं और वे भूमिगत हो गए हैं. केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि पुलिस को हस्साम के मोबाइल में मिले ग्रुप के सभी सदस्यों के नाम और नंबरों की सूची तैयार कर ली गई है. अब पुलिस इन सभी संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में जुटी है.
नौकरी के नाम पर ठगी: आरोपी हस्साम और उसके साथी न केवल फर्जी इलाज कर पैसे ऐंठते थे, बल्कि एमबीबीएस पास छात्राओं को निजी अस्पतालों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर भी ठगी करते थे. गिरोह के सदस्यों ने फर्जी मेडिकल डिग्री और पहचान पत्र भी बना रखे थे ताकि किसी को शक न हो. डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि केजीएमयू प्रशासन ने इस घटना के बाद आम लोगों से बहुत सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को किसी भी संदिग्ध क्लिनिक से बचना चाहिए और केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही जाना चाहिए.
लखनऊ के बाहर भी था गिरोह का जाल: पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, यह गिरोह सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था बल्कि आसपास के कई जिलों में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा था. जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े नाम और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सफेदपोशों के सामने आने की भी प्रबल आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अगर कोई बिना वैध डिग्री के इलाज करता हुआ पाया जाए, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें. स्वास्थ्य विभाग भी अब निजी क्लीनिकों के दस्तावेजों के सत्यापन का अभियान चलाने पर विचार कर रहा है.
फर्जी डॉक्टर को कैसे पहचानें?
- डिग्री और रजिस्ट्रेशन चेक करें: असली डॉक्टर के पास एमबीबीएस/एमडी डिग्री और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) या उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. क्लिनिक पर लगा बोर्ड या प्रिस्क्रिप्शन पर यह नंबर साफ दिखना चाहिए. ऑनलाइन वेरिफाई करें.
- क्लिनिक की स्थिति देखें: अवैध या फर्जी डॉक्टर अक्सर पुराने इलाकों में छोटे-छोटे, गंदे क्लिनिक चलाते हैं. जगह संदिग्ध लगे तो सतर्क रहें.
- दवाइयों और बिल का ध्यान रखें: फर्जी डॉक्टर महंगी दवाएं या अनावश्यक टेस्ट लिखते हैं. हमेशा बिल मांगें और दवा की ब्रांड चेक करें.
- व्यवहार और ज्ञान: असली डॉक्टर मरीज की पूरी हिस्ट्री सुनते हैं और स्पष्ट जवाब देते हैं. अगर डॉक्टर जल्दबाजी में दवा लिख दे या सवालों से बचता हो तो शक करें.
- ऑनलाइन वेरिफिकेशन: डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भारतीय चिकित्सा परिषद की वेबसाइट पर चेक करें. संदेह हो तो पुलिस या स्वास्थ्य विभाग को बताएं.
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