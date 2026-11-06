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केजीएमयू के 13 डॉक्टरों पर कार्रवाई की तलवार, अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगा एक्शन

आरोपी डॉक्टरों को पक्ष रखने का दिया जाएगा मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू में हाल के दिनों में सामने आए धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर माहौल काफी गर्म है. इस पूरे मामले में संलिप्तता की आशंका के चलते विश्वविद्यालय के 13 डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. पूरे मामले में शासन से मिली एसटीएफ की रिपोर्ट और संबंधित चिकित्सकों के पक्ष की निष्पक्ष समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति बनाने का अहम फैसला किया है. यह विशेष समिति ही सभी साक्ष्यों की जांच करके अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का विधिक निर्णय तय किया जाएगा.

कार्यपरिषद की बैठक में STF की रिपोर्ट पर हुई चर्चा: शुक्रवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की एक उच्चस्तरीय कार्यपरिषद बैठक पूरी हुई. मुख्य मीडिया प्रवक्ता प्रोफेसर डॉ. केके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 30 अक्टूबर को शासन की तरफ से प्राप्त एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर बेहद गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया. कुलसचिव ने रिपोर्ट के सभी मुख्य बिंदुओं को कार्यपरिषद के सदस्यों के सामने रखा, जिसके बाद सदस्यों ने दर्ज तथ्यों और एसटीएफ की टिप्पणियों पर गहन मंथन किया. साथ ही संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए शुरुआती सफाई और प्रत्यावेदनों पर भी विस्तार से बातचीत की गई.

जांच समिति में शामिल होंगे सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी: कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि गठित होने वाली इस अनुशासनात्मक समिति में कुलपति और कुलसचिव के अलावा चार अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे. इनमें केजीएमयू के दो वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों को नामांकित किया जाएगा. इनके अलावा दो स्वतंत्र सदस्यों के रूप में शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से जगह दी जाएगी. इन स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए आईपीएस अधिकारियों को प्राथमिकता देने पर कार्यपरिषद ने अपनी अंतिम सहमति जताई है.