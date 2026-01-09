ETV Bharat / state

KGMU का इनामी डॉ. रमीजुद्दीन गिरफ्तार; महिला डॉक्टर को लव जिहाद में फंसाकर किया था टॉर्चर, कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था

डॉक्टर रमीजुद्दीन गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केजीएमयू की महिला डॉक्टर से जुड़े लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव लखनऊ की चौक पुलिस ने KGMU में महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद, शारीरिक शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ ही 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. माता-पिता को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है: डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीमें उसे तलाश करने के लिए चार राज्यों में छापेमारी कर रही थीं. उसको लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है. लखनऊ में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता-पिता सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. कोर्ट में सरेंडर करने से पहले दबोचा: ​डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि ​लगातार पुलिसिया दबाव और कुर्की के नोटिस के बाद आरोपी रमीज शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस की सक्रियता के कारण उसे अदालत की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.