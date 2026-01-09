ETV Bharat / state

KGMU का इनामी डॉ. रमीजुद्दीन गिरफ्तार; महिला डॉक्टर को लव जिहाद में फंसाकर किया था टॉर्चर, कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था

डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मांतरण और शारीरिक शोषण के मामले में डॉक्टर रमीजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 9:13 PM IST

लखनऊ: केजीएमयू की महिला डॉक्टर से जुड़े लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव लखनऊ की चौक पुलिस ने KGMU में महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद, शारीरिक शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ ही 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

माता-पिता को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है: डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीमें उसे तलाश करने के लिए चार राज्यों में छापेमारी कर रही थीं. उसको लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है. लखनऊ में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता-पिता सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था.

कोर्ट में सरेंडर करने से पहले दबोचा: ​डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि ​लगातार पुलिसिया दबाव और कुर्की के नोटिस के बाद आरोपी रमीज शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस की सक्रियता के कारण उसे अदालत की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला: यह सनसनीखेज मामला 23 दिसंबर 2025 को तब सामने आया था, जब KGMU में एमडी पैथोलॉजी की एक छात्रा ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता का आरोप है कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए. आरोप के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात कराया और उस पर लगातार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने लगा.

सीएम पोर्टल और महिला आयोग में शिकायत: डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव बताया कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखे जाने के बाद पीड़िता ने कानूनी रास्ता अपनाया. महिला रेजीडेंट पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. पीड़ित डॉक्टर के पिता ने सीएम पोर्टल और महिला आयोग में इसकी शिकायत की थी. केस दर्ज होने के बाद से डॉ. रमीजुद्दीन 17 दिन से फरार था. ‍उसके नेपाल में छिपे होने के भी कयास लगाए जा रहे थे. यूपी पुलिस ने उसके उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और लखनऊ में किराए के फ्लैट पर कुर्की की नोटिस चस्पा की थी. ‍

