KGMU में धर्मांतरण के प्रयास मामले में तीन स्तरीय जांच; इसी सप्ताह आएगी कमेटी की रिपोर्ट

KGMU धर्मांतरण के प्रयास मामले में तीन स्तरीय जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: KGMU में लव जिहाद और धर्मांतरण के प्रयास केस में तीन स्तरों पर जांच की जा रही है. आरोपी डॉक्टर अभी भी फरार है. इस मामले में 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने पीड़िता सहित विभागीय डॉक्टर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं.

वहीं, KGMU की विशाखा समिति भी यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही है. साथ ही इस पूरे मामले पर पुलिस टीमें भी लगातार जांच को आगे बढ़ा रही हैं. इतना ही नहीं इस मामले की मॉनिटरिंग सीएम कार्यालय से भी की जा रही है.

शिकायतकर्ताओं के बयान: प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. पैथोलॉजी विभाग के संकाय सदस्य, रेजिडेंट और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिन संगठनों के पदाधिकारियों ने लिखित शिकायत की है, अब उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके लिए सभी पदाधिकारियों को पत्र भेजकर बयान के लिए बुलाया गया है.

यह कमेटी कर रही जांच: हिंदू संगठन और नेशनल मेडिकल आर्गेनाइजेशन (NMO) के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद KGMU प्रशासन ने सात सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है.