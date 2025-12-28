ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद-धर्मांतरण मामला; नोएडा की महिला डॉक्टर ने निकाह के दावे को नकारा, बोली- डॉ. रमीज से सिर्फ दोस्ती थी

लखनऊ : केजीएमयू के डॉ. रमीज मलिक पर लगे लव जिहाद और यौन शोषण मामले में नया मोड़ सामने आया है. मामले में नोएडा की महिला डॉक्टर ने डाॅ. रमीज से निकाह या धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया है. महिला ने पुलिस को बताया कि डॉ. रमीज से सिर्फ दोस्ती थी. उन्होंने कोई निकाह नहीं किया.

इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को एक टीम नोएडा गई थी. उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि डॉ. रमीज उनके साथ पढ़े जरूर हैं, लेकिन उनके बीच सिर्फ दोस्ती थी. उन्होंने न तो धर्म बदला और न ही डाॅ. रमीज से कोई निकाह किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता को सुरक्षा दी गई है. कोर्ट खुलते ही उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

पूरा मामला : केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग में तैनात रेजीडेंट डॉ. रमीज मलिक पर महिला रेजीडेंट डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था. आरोप था कि धर्मांतरण न करने पर रमीज ने शादी से इनकार कर दिया था. इससे त्रस्त होकर महिला डाॅक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की थी. पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसने चौक कोतवाली में लिखित तहरीर दी थी कि वह जुलाई में डॉ. रमीज के संपर्क में आई थी. उसका आरोप था कि डॉ. रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका कई महीने तक शोषण किया था. पुलिस ने डॉ. रमीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. ​पश्चिम बंगाल की पीड़िता महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि डॉ. रमीज ने पहले भी एक हिंदू महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराकर उससे निकाह किया है, जो वर्तमान में नोएडा के एक अस्पताल में तैनात है.





