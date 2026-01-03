ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद केस; सात सदस्यीय कमेटी ने शुरू की जांच, शिक्षकों के दर्ज किए गए बयान

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में महिला रेजिडेंट का यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के दबाव के मामले की जांच दूसरी कमेटी ने भी शुरू कर दिया है. कमेटी के प्रत्येक सदस्यों ने अलग-अलग शिक्षकों से बातचीत व दूसरे पहलुओं पर जांच शुरू की है. इसके तहत पैथोलॉजी विभाग के शिक्षकों के बयान दर्ज किए गये हैं.





प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सात सदस्यीय कमेटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है. कमेटी में शामिल पूर्व पुलिस महानिदेशक भावेश कुमार सिंह ने पैथोलॉजी विभाग के शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए हैं.

तीन स्तर पर चल रही है जांच : बता दें, धर्मान्तरण प्रयास व यौन शोषण मामले की तीन स्तर पर जांच चल रही है. इसमें विशाखा कमेटी यौन शोषण के मामले की जांच कर रही है. सात सदस्यीय अलग से कमेटी बनाई गई है जो धर्मान्तरण का दबाव डालने के मामले की जांच रही है. पुलिस दोनों ही पहलुओं की पड़ताल में जुटी है.

यह था पूरा मामला : केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग में तैनात रेजीडेंट डॉ. रमीज मलिक पर महिला रेजीडेंट डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था. आरोप था कि धर्मांतरण न करने पर रमीज ने शादी से इनकार कर दिया था. इससे त्रस्त होकर महिला डाॅक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की थी. पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसने चौक कोतवाली में लिखित तहरीर दी थी कि वह जुलाई में डॉ. रमीज के संपर्क में आई थी. उसका आरोप था कि डॉ. रमीज ने शादी का झांसा देकर उसका कई महीने तक शोषण किया था. पुलिस ने डॉ. रमीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. ​