KGMU लव जिहाद केस; आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 5 राज्यों में छापेमारी

KGMU लव जिहाद-धर्मांतरण मामला. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ:​ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के दबाव के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जिला अदालत ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. सीएम योगी के डॉक्टर की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए जाने के बाद पुलिस की 5 टीमें 2 राज्यों के अलग-अलग जिलों में छानबीन कर रही हैं.



​कोर्ट ने दिए ये सख्त आदेश: ​पुलिस की 15 दिनों की नाकामयाबी के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है यदि रमीज जल्द गिरफ्तार नहीं होता है, तो पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. गुरुवार को पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया. सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता ने FIR में लगाए गए यौन शोषण और धर्मांतरण के दबाव वाले आरोपों को पूरी तरह दोहराया है.

लगातार लोकेशन बदल रहा आरोपी: ​इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के मुताबिक, रमीज अपना मोबाइल बंद कर लगातार लोकेशन बदल रहा है. पुलिस इन इलाकों लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर, खटीमा, नानकमत्ता, बनबासा और टनकपुर में दबिश दे रही है. पुलिस अब रमीज के करीबियों और रिश्तेदारों के मोबाइल फोन की भी सर्विलांस के जरिए निगरानी कर रही है.

पीड़िता को CM योगी से मिला न्याय का भरोसा: ​बुधवार को पीड़िता ने अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. सीएम ने पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आरोपी डॉक्टर को किसी भी हाल में पाताल से भी ढूंढकर लाया जाए. वहीं सीएम से मुलाकात की खबर के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में भी हड़कंप मचा है.