ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद केस; रेजिडेंड डॉक्टर मलिक सस्पेंड, शादी छिपाकर हिंदू डॉक्टर से किया अफेयर, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

KGMU लव जिहाद केस में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, डॉ. रमीजुद्दीन मलिक को किया सस्पेंड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: केजीएमयू का लव जिहाद केस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच गया है. दरअसल, KGMU के रेजिडेंट डॉ. रमीजुद्दीन मलिक ने एक हिंदू महिला डॉक्टर के साथ अपनी शादी छिपाकर लव-अफेयर किया. इसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. जब महिला डॉक्टर को मलिक के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने विरोध किया. इस पर मलिक महिला को प्रताड़ित करने लगा.

महिला ने महिला आयोग और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पूरी कहानी बताई. इस सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है. सीएम योगी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि इस मामले में पारदर्शिता से जांच की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी.

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि अब इस मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. विशाखा कमेटी भी जांच कर रही है विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वह सीएम योगी तक पहुंचाई जाएगी. अभी फिलहाल दोनों पक्ष का बयान दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही कि डॉ. मलिक को मेडिकल कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है. एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है.

धर्मांतरण और लव जिहाद का यह मामला लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां पर रेजिडेंट डॉ. मलिक एक हिंदू महिला डॉक्टर का धर्म परिवर्तन के कराने के पीछे पड़ा था. उसने पहले महिला डॉक्टर को प्यार के जाल में फंसाया और बाद में शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. महिला डॉक्टर के नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित करने लगा.