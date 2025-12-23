ETV Bharat / state

KGMU लव जिहाद केस; रेजिडेंड डॉक्टर मलिक सस्पेंड, शादी छिपाकर हिंदू डॉक्टर से किया अफेयर, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में त्वरित कार्रवाई की, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लव जिहादियों को चेताया.

Etv Bharat
KGMU लव जिहाद केस में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, डॉ. रमीजुद्दीन मलिक को किया सस्पेंड. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: केजीएमयू का लव जिहाद केस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच गया है. दरअसल, KGMU के रेजिडेंट डॉ. रमीजुद्दीन मलिक ने एक हिंदू महिला डॉक्टर के साथ अपनी शादी छिपाकर लव-अफेयर किया. इसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. जब महिला डॉक्टर को मलिक के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने विरोध किया. इस पर मलिक महिला को प्रताड़ित करने लगा.

महिला ने महिला आयोग और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पूरी कहानी बताई. इस सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है. सीएम योगी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि इस मामले में पारदर्शिता से जांच की जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी.

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि अब इस मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. विशाखा कमेटी भी जांच कर रही है विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वह सीएम योगी तक पहुंचाई जाएगी. अभी फिलहाल दोनों पक्ष का बयान दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही कि डॉ. मलिक को मेडिकल कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है. एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है.

धर्मांतरण और लव जिहाद का यह मामला लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां पर रेजिडेंट डॉ. मलिक एक हिंदू महिला डॉक्टर का धर्म परिवर्तन के कराने के पीछे पड़ा था. उसने पहले महिला डॉक्टर को प्यार के जाल में फंसाया और बाद में शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. महिला डॉक्टर के नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित करने लगा.

डॉ. मलिक पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली शादी भी हिंदू लड़की से हुई थी. उसका भी इसने धर्म परिवर्तन कराया था. इस बारे में महिला डॉक्टर को जानकारी नहीं थी. पीड़ित महिला को जब इसके बारें में जानकारी मिली तो उसने डॉक्टर से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर उसे शोषण और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

मंगलवार को महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली. राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि केजीएमयू के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर के साथ लव जिहाद किया है. सीनियर ने अपनी जूनियर को इस कदर उकसाया कि उसने जान देने की कोशिश की.

ये भी पढ़ेंः केजीएमयू में लव जिहाद; महिला हिंदू डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन का दबाव, विशाखा कमेटी ने आरोपी डॉक्टर से मांगा कुंवारा होने का सबूत

TAGGED:

LUCKNOW KGMU
LUCKNOW LOVE JIHAD CASE
LUCKNOW NEWS
KGMU DOCTORS LOVE STORY
KGMU LOVE JIHAD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.