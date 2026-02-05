अवैध मजार पर केजीएमयू सख्त, 8 तारीख तक नहीं मिला जवाब तो फिर होगी कार्रवाई
केजीएमयू कैंपस में मौजूद यह मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं
Published : February 5, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में मौजूद मजारों के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने मजारों के देखरेख करने वालों को 15 दिन का समय दिया था. कहा था कि वह विश्वविद्यालय को मजार के कागजात बताएं, या मजार किसी दूसरे जगह स्थापित कर लें. हालांकि, अब तक किसी ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की नोटिस का जवाब नहीं दिया है.
मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं: केजीएमयू के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद यह मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं. रास्तों के बीचो-बीच होने के नाते आने-जाने में दिक्कत हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी की गई है. ईटीवी भारत के सवालों का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी मजारों की देखरेख करने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के लोग हैं. ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत भी इन मजारों को नोटिस देने का फैसला लिया गया है. यदि समय रहते जवाब नहीं प्राप्त होते हैं तो मजारों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
नोटिस का अंतिम समय 8 फरवरी: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का अंतिम समय 8 फरवरी है. अगर 8 फरवरी तक जिन 6 मजारों को नोटिस दिया गया है, उनके देखरेख करने वालों की ओर से कोई जवाब नहीं आता, तो फिर उन्हें दोबारा नोटिस जारी की जाएगी. यदि फिर भी जवाब नहीं आता है तो पुलिस प्रशासन की मदद से मजारों को हटाने का काम किया जाएगा.
किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ केके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस में कुल आठ मजारें हेैं, जिनमें से दो मजार पुरानी है जिनको नोटिस जारी नहीं की गई है. 6 अवैध मजारों को नोटिस जारी की गई है. जिनका समय 8 फरवरी को पूरा हो रहा है, इनकी देखरेख करने वालों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.
