ETV Bharat / state

अवैध मजार पर केजीएमयू सख्त, 8 तारीख तक नहीं मिला जवाब तो फिर होगी कार्रवाई

केजीएमयू कैंपस में मौजूद यह मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं

मजार पर जारी नोटिस
मजार पर जारी नोटिस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में मौजूद मजारों के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने मजारों के देखरेख करने वालों को 15 दिन का समय दिया था. कहा था कि वह विश्वविद्यालय को मजार के कागजात बताएं, या मजार किसी दूसरे जगह स्थापित कर लें. हालांकि, अब तक किसी ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

केजीएमयू प्रवक्ता का बयान (Video Credit; ETV Bharat)

मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं: केजीएमयू के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद यह मजारें अव्यवस्था पैदा कर रही हैं. रास्तों के बीचो-बीच होने के नाते आने-जाने में दिक्कत हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी की गई है. ईटीवी भारत के सवालों का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी मजारों की देखरेख करने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के लोग हैं. ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत भी इन मजारों को नोटिस देने का फैसला लिया गया है. यदि समय रहते जवाब नहीं प्राप्त होते हैं तो मजारों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी.


नोटिस का अंतिम समय 8 फरवरी: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का अंतिम समय 8 फरवरी है. अगर 8 फरवरी तक जिन 6 मजारों को नोटिस दिया गया है, उनके देखरेख करने वालों की ओर से कोई जवाब नहीं आता, तो फिर उन्हें दोबारा नोटिस जारी की जाएगी. यदि फिर भी जवाब नहीं आता है तो पुलिस प्रशासन की मदद से मजारों को हटाने का काम किया जाएगा.

किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ केके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय कैंपस में कुल आठ मजारें हेैं, जिनमें से दो मजार पुरानी है जिनको नोटिस जारी नहीं की गई है. 6 अवैध मजारों को नोटिस जारी की गई है. जिनका समय 8 फरवरी को पूरा हो रहा है, इनकी देखरेख करने वालों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ के केजीएमयू परिसर से हटेंगी मजारें, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जारी किया नोटिस

ये भी पढ़ें: केजीएमयू ने रचा इतिहास, डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी बदला वाल्व

TAGGED:

KGMU
KGMU TAKES ACTION ILLEGAL MAZAR
ILLEGAL MAZAR IN KGMU
KGMU ISSUED NOTICE MAZAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.