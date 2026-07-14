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KGMU हॉस्टल का मेन्यू बदला, अब सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा, नॉनवेज बंद

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों के लिए खाने-पीने को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तय किया है कि अब हॉस्टल की मेस और कैंटीन में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा. नॉनवेज आइटम पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं.

इस फैसले की चर्चा तब शुरू हुई जब राज्यपाल ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी के खानपान को लेकर बात की थी. उसी के बाद प्रशासन ने मेस मेन्यू को रिव्यू किया और नॉनवेज को हटाने का आदेश जारी कर दिया.

पहले हॉस्टल की मेस में हफ्ते में कुछ दिन चिकन और अंडे दिए जाते थे. कैंटीन में भी बिरयानी, रोल और अंडा करी जैसे ऑप्शन मिल जाते थे. नए नियम के बाद अब दाल, सब्जी, पनीर, चावल, रोटी और दूध-दही पर ही फोकस रहेगा.

स्पेशल मेन्यू में भी सिर्फ शाकाहारी व्यंजन शामिल होंगे. कैंटीन संचालकों को भी साफ निर्देश है कि वे नॉनवेज आइटम न रखें और न ही बनाएं. KGMU के प्रवक्ता केके सिंह का कहना है कि यह कदम विद्यार्थियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.