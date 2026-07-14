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KGMU हॉस्टल का मेन्यू बदला, अब सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा, नॉनवेज बंद

नए नियम को इसी महीने से लागू कर दिया गया है. हॉस्टल वार्डन और मेस कमेटी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है.

KGMU हॉस्टल का मेन्यू बदला.
KGMU हॉस्टल का मेन्यू बदला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:55 PM IST

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लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों के लिए खाने-पीने को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तय किया है कि अब हॉस्टल की मेस और कैंटीन में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा. नॉनवेज आइटम पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं.

इस फैसले की चर्चा तब शुरू हुई जब राज्यपाल ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी के खानपान को लेकर बात की थी. उसी के बाद प्रशासन ने मेस मेन्यू को रिव्यू किया और नॉनवेज को हटाने का आदेश जारी कर दिया.

पहले हॉस्टल की मेस में हफ्ते में कुछ दिन चिकन और अंडे दिए जाते थे. कैंटीन में भी बिरयानी, रोल और अंडा करी जैसे ऑप्शन मिल जाते थे. नए नियम के बाद अब दाल, सब्जी, पनीर, चावल, रोटी और दूध-दही पर ही फोकस रहेगा.

स्पेशल मेन्यू में भी सिर्फ शाकाहारी व्यंजन शामिल होंगे. कैंटीन संचालकों को भी साफ निर्देश है कि वे नॉनवेज आइटम न रखें और न ही बनाएं. KGMU के प्रवक्ता केके सिंह का कहना है कि यह कदम विद्यार्थियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

मेडिकल संस्थान में स्वच्छता और एकरूपता बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी था. साथ ही हॉस्टल में सामूहिक भोजन व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एक ही तरह का मेन्यू रखना बेहतर माना गया.

नए नियम को इसी महीने से लागू कर दिया गया है. हॉस्टल वार्डन और मेस कमेटी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है. अगर कोई कैंटीन संचालक नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

KGMU प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था फिलहाल ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है. कुछ समय बाद छात्रों की राय और फीडबैक के आधार पर आगे समीक्षा की जाएगी. दूसरी इस मामले में एशिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने कहा है कि यह किसी संस्था का नियम है उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए. जिन विद्यार्थियों को नॉनवेज खाना है वह बाहर बाजार में किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा लें.

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KGMU हॉस्टल में नॉनवेज बैन
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