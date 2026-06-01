KGMU दवा घोटाले में यूरोलॉजी विभाग पर बड़ा ACTION, कर्मचारियों के लखनऊ छोड़ने पर रोक
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 9:51 AM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में दवा वितरण से जुड़े कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है. प्रशासन ने यूरोलॉजी विभाग में तैनात दवा वितरण कर्मचारियों को तत्काल हटाते हुए सभी कर्मचारियों के लखनऊ से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों से रिकवरी के साथ सेवा समाप्ति की भी तैयारी है.
क्या थी शिकायत: KGMU प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यूरोलॉजी विभाग के दवा काउंटर पर संविदा कर्मियों की मिलीभगत से दवाओं की अनियमित बिक्री और वितरण में गड़बड़ी की जा रही है. मामले की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने जांच समिति गठित की. जांच शुरू होते ही यूरोलॉजी विभाग के दवा वितरण से जुड़े संविदा कर्मियों को काउंटर से हटा दिया गया है.
रिकवरी की जाएगी: KGMU प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि जांच समिति आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों से आर्थिक रिकवरी की जाएगी और उनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं.साथ ही, जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी को लखनऊ छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या फरारी की आशंका न रहे.
KGMU में यह पहला मामला नहीं है जब दवा और उपकरणों की खरीद-वितरण पर सवाल उठे हों. इससे पहले भी अस्पताल में 119 करोड़ रुपये की दवाएं बिना गुणवत्ता जांच के मरीजों को देने और PPP मॉडल पर मशीनों के संचालन में अनियमितता के आरोप सामने आ चुके हैं.यूरोलॉजी विभाग में PPP मॉडल पर करीब 20 साल से अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन की निगरानी कमजोर रहने के आरोप लगते रहे हैं.
हाल ही में यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड के दौरान महिला मरीज से छेड़छाड़ के मामले में एजेंसी के जरिए तैनात डॉक्टर और ड्यूटी पर मौजूद वार्ड आया को भी नौकरी से हटाया गया था. इन लगातार घटनाओं के बाद KGMU प्रशासन अब सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है.
प्रशासन का कहना है कि मरीजों को मिलने वाली दवाओं और इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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