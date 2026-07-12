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KGMU के डॉ. सतीश कुमार अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित; बोले- "चिकित्सा शिक्षा और रोगी सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहूंगा"

डॉ. सतीश कुमार ( Photo credit: डॉ. सतीश कुमार )