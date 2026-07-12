ETV Bharat / state

KGMU के डॉ. सतीश कुमार अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित; बोले- "चिकित्सा शिक्षा और रोगी सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहूंगा"

सम्मेलन में भारत सहित 15 से ज्यादा देशों के 2000 से अधिक डॉक्टर व वैज्ञानिक शामिल हुए.

डॉ. सतीश कुमार
डॉ. सतीश कुमार (Photo credit: डॉ. सतीश कुमार)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सतीश कुमार को 41वें इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज अकादमी कॉन्फ्रेंस के दौरान फेलोशिप से सम्मानित किया गया. यह सम्मेलन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमर), पुडुचेरी में आयोजित हुआ.

अयोध्या के जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र डॉ. सतीश कुमार ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह सम्मान मेरे गुरुजनों, सहकर्मियों और विद्यार्थियों के सहयोग का परिणाम है. भविष्य में भी मैं चिकित्सा अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और रोगी सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहूंगा.

सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट (Photo credit: ETV Bharat)



सम्मेलन में देश-विदेश के वरिष्ठ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और चिकित्सा शिक्षकों ने हिस्सा लिया. डॉ. सतीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रकाशनों और रोगी सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया. उनकी इस उपलब्धि से केजीएमयू के साथ चिकित्सा जगत में हर्ष का माहौल है.

सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. के. जगदीशन ने की. सम्मेलन में भारत सहित 15 से ज्यादा देशों के 2000 से अधिक डॉक्टर व वैज्ञानिक शामिल हुए. आयोजन समिति में प्रो. राकेश सिंह, डॉ. आरके ठुकराल, डॉ. राखी बिस्वास, डॉ. नोयल एम. जोसेफ और प्रो. शन्मुगन जे. की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सम्मेलन में चिकित्सा विज्ञान के नवीन शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, आधुनिक उपचार पद्धतियों, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.

बता दें कि डॉ. सतीश कुमार केजीएमयू के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, शोध पत्र, रोगी सेवा में 15 वर्ष से ज्यादा का योगदान दिया. उनकी विशेषज्ञता डायबिटीज, हृदय रोग, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम पर है. इसके अलावा उनके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं. वह केजीएमयू में PG छात्रों के मार्गदर्शक, कई सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं.



यह भी पढ़ें : कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी में खुलेगी छत्रपति शाहू जी महाराज शोधपीठ, रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलेगी 10,000 रुपये महीना फेलोशिप

TAGGED:

KGMU
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
INTERNATIONAL FELLOWSHIP
KGMU LUCKNOW
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.