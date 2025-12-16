KGMU के डॉक्टर्स ने 11 महीने के बच्चे की दूरबीन विधि से की सफल सर्जरी, मिली नई जिंदगी
रायबरेली में बच्चा 8 दिन वेंटिलेटर पर रहा, इसके बाद उसे केजीएमयू ले जाया गया, 3 घंटे की सर्जरी के बाद अब बच्चा स्वस्थ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 9:56 AM IST
लखनऊ: बुखार, सांस फूलने और लगातार खांसी से जूझ रहे 11 महीने के बच्चे को केजीएमयू के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है. समुचित इलाज के अभाव में बच्चा वेंटिलेटर पर था. गंभीर अवस्था में परिवार वाले बच्चे को लेकर केजीएमयू के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने दूरबीन विधि से जटिल सर्जरी की. ऑपरेशन के बाद बच्चे को नया जीवन मिला है.
रायबरेली के सिक्काखेड़ा निवासी राम अचल मौर्य के 11 महीने के बच्चे विराट मौर्य को जन्म से ही सांस फूलने की समस्या थी. एक महीने पहले खांसी और तेज बुखार हुआ. इसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगी. उसे दूध पीने में भी दिक्कत होने लगी. परिजन उसे रायबरेली के प्रमुख चिकित्सा संस्थान लेकर गए.
वहां बच्चे को 8 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया. जांच करने पर डॉक्टरों ने फेफड़े में समस्या बताई. ऑपरेशन की जरूरत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे केजीएमयू रेफर कर दिया. केजीएमयू पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जेडी रावत ने बच्चे को देखा. एक्सरे, एमआरई समेत दूसरी जांचें कराईं.
जांच में बच्चे के बाएं फेफड़े में बीमारी की पुष्टि हुई. डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी. परिजन ऑपरेशन को राजी हो गए. 3 दिसंबर को दूरबीन विधि से बच्चे की सर्जरी की गई. ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटरी देखभाल बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसएन सिंह और डॉ.शालिनी त्रिपाठी के मार्गदर्शन में की गई.
डॉ. रावत ने बताया कि ऑपरेशन तीन घंटे चला. इतने छोटे बच्चे की सर्जरी करना काफी चुनौतीपूर्ण था. जरा सी चूक से बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी. ऑपरेशन कर फेफड़े के खराब हिस्से को निकाल दिया गया. बच्चे को तीन दिन तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है. सोमवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
ऑपरेशन करने वाली टीम में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जेडी रावत, डॉ. गुरमीत सिंह, डॉ. कृति पटेल और डॉ. मनीष राजपूत शामिल थे. एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी डॉ. सतीश वर्मा ने संभाली. नर्सिंग स्टाफ में अंजू वर्मा, संजय और डॉली गौतम का अहम योगदान रहा.
