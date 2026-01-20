ETV Bharat / state

केजीएमयू ने रचा इतिहास, डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी बदला वाल्व

लखनऊ: केजीएमयू के डॉक्टरों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के ही तीन वृद्ध रोगियों का वाल्व बदल कर इतिहास रच दिया है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, तीनों रोगी स्वस्थ हैं और अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. कुछ साल पहले तक यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हार्ट के भीतर स्थित वाल्व को कैथेटर की मदद से बदला जा सकता है. दिल को खोले बगैर एंजियोप्लास्टी करना और मरीज को कार्डियो पल्मोनेरी बाईपास पर रखना अभी तक संभव नहीं था, लेकिन किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के लारी कार्डियोलॉजी के डॉक्टरों ने दिल के तीन गंभीर मरीजों का वाल्व बिना ओपन हार्ट सर्जरी अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बदल दिया है.

खास बात यह है कि इन तीनों मरीजों की उम्र 70 साल के आसपास है. सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर जा चुके हैं. डाक्टरों का दावा है कि प्रदेश में एसजीपीजीआइ के अलावा सिर्फ लारी कार्डियोलॉजी विभाग में इस तकनीक से इलाज हो रहा है. विभाग के प्रो. अखिल शर्मा के मुताबिक, बहराइच के महेश प्रसाद, आगरा के आरके सिंह और लखनऊ के आनंद स्वरूप के वाल्व टैवी तकनीक से जनवरी महीने में बदले गए. तीनों मरीजों का इलाज सफल रहा और सभी को 48 घंटे बाद अस्पताल से छु‌ट्टी मिल गई.

प्रो. शरद चंद्र ने बताया कि लारी कार्डियोलॉजी में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इंप्लांटेशन से इलाज में लगभग 10 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि कारपोरेट अस्पतालों में इसके लिए 20-22 लाख रुपये चुकाना पड़ता है. प्रो. गौरव चौधरी के मुताबिक, टैवी तकनीक में सीना या दिल को नहीं खोला जाता है. पैर या हाथ की नस के रास्ते एक पतली नली (कैथेटर) के माध्यम से नया वाल्व दिल तक पहुंचाया जाता है और पुराने एवं खराब वाल्व की जगह नया फिट कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया दिल को रोके बिना पूरी की जाती है.

टैवी केवल उन मरीजों के लिए सुझाई जाती थी, जिनकी उम्र अधिक होती थी या जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी संभव होती है, लेकिन अब यह तकनीक मध्यम कम जोखिम वाले मरीजों के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प है. विशेषकर मधुमेह, किडनी की बीमारी या फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए यह तकनीक बेहद कारगर है.