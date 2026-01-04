ETV Bharat / state

केजीएमयू के चिकित्सकों का सराहनीय काम; लावारिस मिले युवक को दिया नया जीवन, आठ साल बाद परिवार से मिलाया

केजीएमयू के न्यूरो सर्जरी विभाग ने अब तक 200 से भी ज्यादा लावारिस मरीजों को उन्हें घर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है.

केजीएमयू के डाॅक्टरों ने लावारिस मिले किशोर को परिवार से मिलाया.
केजीएमयू के डाॅक्टरों ने लावारिस मिले किशोर को परिवार से मिलाया. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 8:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : केजीएमयू न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने लावारिस हालत में भर्ती युवक का इलाज कर उसकी जिंदगी बचाई. बाराबंकी के एक राहगीर ने युवक को 22 दिसंबर को लावारिस हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था. युवक घायल व बेहोश अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिला था. इसके बाद डॉक्टरों ने आठ साल पहले परिवार से बिछड़े मरीज को परिजनों से मिलाने में सराहनीय काम किया. झारखंड निवासी मरीज करीब आठ साल पहले घर से लापता हो गया था.

केजीएमयू के सीएमएस व न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. बीके ओझा ने बताया कि बीते 22 दिसंबर को बाराबंकी के एक राहगीर ने लावारिस हाल में मिले युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था. भर्ती के बाद सीटी स्कैन समेत कई दूसरी जांचें कराई गईं. जांच के दौरान दिमाग में रक्तस्राव की पुष्टि हुई. इसके चलते ही ऑपरेशन का फैसला किया गया. ऑपरेशन के बाद युवक को धीरे-धीरे होश आने लगा.

बातचीत के दौरान युवक ने अपना नाम हाम्बाई सोरेन बताया और उसने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के नाम बताए. जिसमें डिजिल सोरेन, दखिन सोरेन, कनई सोरेन इत्यादि थे. साथ ही चिकुलिया थाना में बर्डी कानपुर गांव का पता बताया. यह स्थान झारखंड में है. इसके बाद झारखंड पुलिस से संपर्क किया गया और गांव की तलाश कर परिवारीजनों से संपर्क किया गया. इसके बाद परिजन केजीएमयू पहुंचे. परिवारीजनों ने बताया कि युवक लगभग आठ साल पहले 12 साल की उम्र में लापता हो गया था. उसकी बुद्धि सामान्य से कम थी. परिजनों ने केजीएमयू के डॉक्टरों के नेक काम सराहना की है.

केजीएमयू के सीएमएस डॉ. बीके ओझा ने बताया कि मरीज के ऑपरेशन और सेवा में न्यूरो सर्जरी विभाग की सिस्टर इंचार्ज रजनी सिंह और उनकी टीम ने सराहनीय मेहनत की है. मरीज के घरवालों को ढूंढने और उन्हें बुलाने में टेक्नीशियन अतुल उपाध्याय ने अहम भूमिका निभाई. अतुल उपाध्याय ने बताया कि अब तक न्यूरो सर्जरी विभाग ने 200 से भी ज्यादा लावारिस मरीजों की पहचान खोजने और उन्हें घर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है.

यह भी पढ़ें : Medical facilities at KGMU : पीपीपी मॉडल पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की बढ़ेंगी जांचें

यह भी पढ़ें : 3 वर्षीय बेटे का शव घर ले जाने के लिए परिजनों ने मांगी भीख, KGMU ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी मौत

TAGGED:

LUCKNOW KGMU NEWS
MEDICAL FACILITIES AT KGMU
KGMU NEUROSURGERY DEPARTMENT
COMMENDABLE WORK OF KGMU
ACHIEVEMENTS OF KGMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.