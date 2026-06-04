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KGMU में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर सस्पेंड, HOD से जवाब तलब, कुलपति के पूर्व OSD के खिलाफ होगी FIR

विभागाध्यक्ष से पूछा गया है कि उनके विभाग में मरीजों को बाहर की दवा क्यों लिखी जा रही थी.

डॉक्टर पर गिरी गाज.
डॉक्टर पर गिरी गाज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 11:12 PM IST

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लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में मरीजों को अस्पताल के बाहर की दवाएं लिखने पर नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. कुलपति सोनिया नित्यानंद ने यह निर्देश जारी किए हैं. प्रतिकुलपति और नेत्र रोग विभागाध्यक्ष अभिजीत कौर से भी इस संबंध में जवाब तलब किया गया है.

KGMU प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ डॉक्टर मरीजों को सरकारी अस्पताल की फ्री दवाएं न देकर बाहर की मेडिकल दुकानों से दवा खरीदने की पर्ची लिख रहे हैं. इससे मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा था.

इस शिकायत की जांच के बाद KGMU प्रशासन ने बाहर की दवा लिखने वाले डॉ. संजीव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विभागाध्यक्ष से भी KGMU ने जवाब मांगा है.

विभागाध्यक्ष से पूछा गया है कि उनके विभाग में मरीजों को बाहर की दवा क्यों लिखी जा रही थी. क्या दवाओं की कमी थी या कोई और कारण था. विभागाध्यक्ष को लिखित में जवाब देना होगा. साथ ही मामले में KGMU के कुलपति के पूर्व OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

OSD का काम कुलपति की मदद करना होता है, लेकिन उन पर आरोप है कि दवा सप्लाई या खरीद में गड़बड़ी हुई. इसलिए पुलिस में उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी.

पहले भी यूरोलॉजी विभाग में PPP मॉडल पर चल रही अल्ट्रासाउंड मशीन में गड़बड़ी मिली थी. वहां प्रोटोकॉल तोड़ने पर एजेंसी के डॉक्टर और वार्ड आया को नौकरी से हटा दिया गया था.

KGMU के PRO केके सिंह का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. अस्पताल में जो दवाएं उपलब्ध है, वही मरीजों को दी जाएंगी. अगर किसी दवा की कमी है तो उसकी सूचना दी जाएगी, न कि मरीज को बाहर भेजा जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से KGMU ने साफ संदेश दिया है कि मरीजों के हित से समझौता नहीं होगा. डॉक्टर और कर्मचारी अगर नियम तोड़ेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

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