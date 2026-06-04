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KGMU में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर सस्पेंड, HOD से जवाब तलब, कुलपति के पूर्व OSD के खिलाफ होगी FIR

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में मरीजों को अस्पताल के बाहर की दवाएं लिखने पर नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. कुलपति सोनिया नित्यानंद ने यह निर्देश जारी किए हैं. प्रतिकुलपति और नेत्र रोग विभागाध्यक्ष अभिजीत कौर से भी इस संबंध में जवाब तलब किया गया है.

KGMU प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ डॉक्टर मरीजों को सरकारी अस्पताल की फ्री दवाएं न देकर बाहर की मेडिकल दुकानों से दवा खरीदने की पर्ची लिख रहे हैं. इससे मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा था.

इस शिकायत की जांच के बाद KGMU प्रशासन ने बाहर की दवा लिखने वाले डॉ. संजीव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विभागाध्यक्ष से भी KGMU ने जवाब मांगा है.

विभागाध्यक्ष से पूछा गया है कि उनके विभाग में मरीजों को बाहर की दवा क्यों लिखी जा रही थी. क्या दवाओं की कमी थी या कोई और कारण था. विभागाध्यक्ष को लिखित में जवाब देना होगा. साथ ही मामले में KGMU के कुलपति के पूर्व OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

OSD का काम कुलपति की मदद करना होता है, लेकिन उन पर आरोप है कि दवा सप्लाई या खरीद में गड़बड़ी हुई. इसलिए पुलिस में उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी.