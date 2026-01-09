ETV Bharat / state

धर्मांतरण-लव जिहाद मामले को लेकर केजीएमयू पहुंचीं महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, विशाखा कमेटी ने पेश की रिपोर्ट

लखनऊ: केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद मामला खत्म होने का नाम नहीं दे रहा है. केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने कहा कि शुक्रवार को केजीएमयू कुलपति कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं मानवाधिकार दल के कई सदस्यों ने प्रदर्शन किया. कार्यालय के भीतर घुसकर तोड़फोड़ हुई. कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई. एक पुलिस अधिकारी की नाम की प्लेट भी इस धक्का मुक्की में कहीं गुम हो गयी.

विशाखा कमेटी ने डॉ. रमीज मलिक को दोषी पाया: केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने कहा कि केजीएमयू प्रशासन ने ब्राउन हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. यहां पर विशाखा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में विशाखा कमेटी ने डॉ. रमीज मलिक को दोषी पाया और इन्हें केजीएमयू से निष्कासित करने का ऐलान किया. इस रिपोर्ट में डॉक्टर मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, साथ ही उन्हें दोषी पाया गया है.

फरवरी 2025 में डॉक्टर मलिक ने शादी की थी: केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने कहा कि फरवरी 2025 में डॉक्टर मलिक ने शादी की थी, लेकिन इसके बारे में केजीएमयू प्रशासन को जानकारी नहीं थी. इसके अलावा विभाग को भी कोई सूचना नहीं थी. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्याय अपर्णा यादव भी केजीएमयू वीसी कार्यालय पहुंची.